Süleyman Soylu açıkladı! Elazığ'da okul tatili uzatıldı

Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Elazığ'ın tamamında, aynı zamanda Malatya'da Doğanyal, Pötürge, Kale ve Doğanyol'da okulların 10 Şubat'ta açılmasına karar verildi. Yarıl yıl tatili devam eden Fırat Üniversitesi'nin de 17 Şubat'ta açılması uygun görüldü." dedi.