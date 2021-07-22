A101 haftanın yıldızları 22 Temmuz |22 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu22 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | A101 Aldın Aldın 22 TemmuzBioNTech aşısı Delta varyantına ne kadar etkili? Araştırma ortaya koydu: İki doz şart!22 Temmuz 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Sivasspor- Petrocub UEFA Konferans Ligi maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiBakan Koca’dan artan vakalarla ilgili yeni uyarı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngüBalıkesir'de pitbull saldırısına uğrayan 8 yaşındaki kız kulağından oldu!Artvin'deki baraj patladı mı? Süleyman Soylu'dan flaş açıklama!UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor - Petrocub eleme maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Başkan Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri: Ben büyük konuşmam ama, 7 yıllık hasreti bitireceğiz!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Artvin'deki baraj patladı mı? Süleyman Soylu'dan flaş açıklama!

Artvin'deki baraj patladı mı? Süleyman Soylu'dan flaş açıklama!

Son dakika.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rize ve Artvin'i vuran sel felaketiyle ilgili , ''Can kaybımız yok, baraj patladı iddiası doğru değil. Bölgede yarın saat 24'e kadar yağış uyarısı devam ediyor'' dedi.

Artvin'deki baraj patladı mı? Süleyman Soylu'dan flaş açıklama!

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rize ve Artvin'i vuran sel felaketiyle ilgili, 'barajlar patladı' iddiasına açıklık getirdi. Bakan Soylu iddiaları yalanlayarak, ''Baraj patladı iddiası doğru değil'' diye konuştu. 

Ayrıca şu ana kadar can kaybının olmadığını belirten Soylu, yağışların yarın geceye kadar süreceğini bildirdi. 

Artvin'in Arhavi ilçesinde derenin taşması sonucu ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. 

Artvin'deki baraj patladı mı? Süleyman Soylu'dan flaş açıklama!

Süleyman Soylu da afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Artvin'deki baraj patladı mı? Süleyman Soylu'dan flaş açıklama!

SEL FELAKETİNDE SON DURUM

İlçe merkezinde biriken suyun tahliye edilmesi için iş makineleri yardımıyla çalışmalara devam ediliyor.  Giriş ve zemin katların su dolması sonucu ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar da bulundukları yerden bot yardımıyla tahliye ediliyor.

Artvin'deki baraj patladı mı? Süleyman Soylu'dan flaş açıklama!

Su basan ev ve iş yerlerindeki eşyalar sokaklara sürüklenirken onlarca araç ise sular altında kaldı. Türk Kızılay ekipleri bölgede stand açarak vatandaşlara su ve çeşitli gıda maddeleri dağıtıyor.

Artvin'deki baraj patladı mı? Süleyman Soylu'dan flaş açıklama!

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış ilçe merkezinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. 

Karadeniz'de sel felaketi büyüyor: Arhavi Devlet Hastanesine boşaltma kararı

 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT