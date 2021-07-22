Artvin'deki baraj patladı mı? Süleyman Soylu'dan flaş açıklama!

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rize ve Artvin'i vuran sel felaketiyle ilgili, 'barajlar patladı' iddiasına açıklık getirdi. Bakan Soylu iddiaları yalanlayarak, ''Baraj patladı iddiası doğru değil'' diye konuştu.

Ayrıca şu ana kadar can kaybının olmadığını belirten Soylu, yağışların yarın geceye kadar süreceğini bildirdi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde derenin taşması sonucu ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı.

Süleyman Soylu da afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

SEL FELAKETİNDE SON DURUM

İlçe merkezinde biriken suyun tahliye edilmesi için iş makineleri yardımıyla çalışmalara devam ediliyor. Giriş ve zemin katların su dolması sonucu ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar da bulundukları yerden bot yardımıyla tahliye ediliyor.

Su basan ev ve iş yerlerindeki eşyalar sokaklara sürüklenirken onlarca araç ise sular altında kaldı. Türk Kızılay ekipleri bölgede stand açarak vatandaşlara su ve çeşitli gıda maddeleri dağıtıyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış ilçe merkezinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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