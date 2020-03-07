Süleyman Soylu, Yunanistan'daki göçmenler için konuştu: "Bu daha başlangıç"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü binasında Yunanistan'daki göçmenler hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı.” açıklamalarında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü binasında Yunanistan'daki göçmenler hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı.” açıklamalarında bulundu.
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