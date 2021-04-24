Süleyman Soylu, Bıden'in skandal 'Soykırım' ifadesine böyle tepki gösterdi: ABD tarih bilmez, Çünkü tarihi yoktur! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine, ''ABD tarih bilmez. Çünkü tarihi yoktur. O nedenle başkanına söyletilen sözün de kıymeti harbiyesi yoktur." sözleriyle tepki gösterdi.

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