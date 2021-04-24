Süleyman Soylu, Bıden'in skandal 'Soykırım' ifadesine böyle tepki gösterdi: ABD tarih bilmez, Çünkü tarihi yoktur!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine, ''ABD tarih bilmez. Çünkü tarihi yoktur. O nedenle başkanına söyletilen sözün de kıymeti harbiyesi yoktur." sözleriyle tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal 'Soykırım' ifadelerine sert tepki gösterdi.
#1915Olayları etiketiyle paylaşım yapan Bakan Soylu, açıklamasında ABD'nin tarih bilmediğini, çünkü tarihleri olmadığını söyledi. Bakan Soylu, ''Bu nedenle başkanına söyletilen sözün de kıymeti harbiyesi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
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