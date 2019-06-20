Süleyman Soylu duyurdu! Yakalandılar

Ankara-Mersin istikametinde giden otobüsün Aksaray Tuana Turistik Tesisleri'nde verdiği molanın ardından hareket ederken, 06 BFJ 470 plakalı beyaz bir araç otobüsün önünü kesti ve araçtan inen saldırganlar otobüste bulunan Kadriye Çavuş isimli kadını darp edip kaçırdı.

Araçta bulunan vatandaşların müdahalede bulunmasına rağmen, Kadriye Çavuş'un akrabaları olduğu zannedilen saldırganlar, kadını darp edip yerlerde sürükledi ve otobüsten indirerek kaçırdı.

O ŞAHISLAR YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Soylu, "Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.