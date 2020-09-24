Süleyman Soylu, Gündem Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - "Ehliyet sahibi olan vatandaşlar ehliyetlerini, yeni nesil kimlik kartları ile birleştirebilecek mi? Son tarih nedir?" sorusu üzerine Bakan Soylu, programa güzel bir haberle başlamak istediğini belirterek, bugün 17'nci aile ile Irak'ın kuzeyinden getirdikleri Serkan Akkuş'un buluşacağını söyledi.

Bakan Soylu, şunları ifade etti:

"Güzel bir haberle başlayalım. 186. gün olması lazım bugün Diyarbakır annelerinin. Türkiye'de ve dünyada teröre karşı, uluslararası sisteme karşı, bölgenin istikrarsızlaştırılmasına karşı ana yüreğiyle kendi evlatlarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bir taraftan kendi evlatlarına sahip çıkıyorlar, bir taraftan başka evlatların terör örgütüne katılmaması için aslında o çıplak gerçeği o cesur yürekleriyle beraber ortaya koyuyorlar. Bugün 17'nci aileyle Irak'ın kuzeyinden getirdiğimiz Serkan Akkuş buluşacak. İnşallah yarın. Buraya gelmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımızı Diyarbakır annelerinde bir kavuşma var diye aradım. Daha sonra babası Fahrettin Beyi aradım. Yaklaşık bir yıldır orada, o çadırda duruyor. Annesi ile de konuştum. Büyük bir psikolojik galibiyet, büyük bir fiili galibiyet ve terörü destekleyen bütün unsurlar... Bu, o annelerin zaferi. İnşallah hepsiyle ilgili böyle sonuçlar alabilmek nasip olur."

Bakan Soylu, bu kavuşmanın yarın (bugün) gerçekleşeceğini aktararak, şunları söyledi:

"Bu akşam saat 17.50 itibariyle giriş yaptı 6 kişi. Bu, terör örgütünün içini karıştıran, PKK'yı psikolojik olarak çökerten ve hareket kabiliyetini, iletişim kabiliyetini daraltan çok önemli bir adım. O da bu yıl yaklaşık 162 oldu. Yani 162 kişi terör örgütünden bu yıl itibariyle, 3 yılda 700'ü aştı sadece ikna metoduyla. Ne yapıyoruz? Ailesiyle temasa giriyoruz. Muhakkak aileleriyle temas kuruyorlar. Ailesiyle temasa girdikten sonra onu nasıl bu tarafa getirilebileceği konusunda çabayı gerçekleştiriyoruz ve ardından da onu getiriyoruz. Bu, terör örgütüne, dağa gitmelerini azaltıyor."

Soylu, neredeyse 3 yılda 11 bin 900 kişinin dağa çıktığını, bu rakamın ise bugün 41 kişi olduğunu belirterek, "Bu şu demektir; peki kaç kişi gelmiş bu yıl? 156 kişi. Biz terör örgütünün içine daha fazla giriyoruz daha fazla ikna ediyoruz. Terör örgütünün buradaki gençlerimizi ve çocuklarımızı ikna etme kabiliyeti, devşirmeye çalıştıklarını Türkiye'ye getirme kabiliyetimizden daha az. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uyguladığı politikanın ne kadar doğru olduğunu, ne kadar isabetli olduğunu ve ne kadar da iyi bir şekilde evrildiğini gösteren en temel fotoğraflardan bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl pandemi dolayısıyla gelişlerin üç ay boyunca ciddi şekilde durduğunu anlatan Soylu, "Bizim tahminimiz bu yıl 300 civarındaydı ama biz bu yıl 200'ü tamamlarız. Temasta bulunduğumuz aile sayısı 8 binin üzerinde." dedi.

- "Sol terör örgütlerinden de getirdiklerimiz var"

Jandarma ve polisin bir teröristi teslim almadan önce yürüttüğü çalışmaya ilişkin bilgi veren Bakan Soylu, "Arkadaşlarını, çocukluğunu, ailesini, özelliklerini, her şeyini... Bu Türkiye'de kapsamlı olarak yapılan bir çalışma ve muhteşem bir çalışma. Sol terör örgütlerinden de getirdiklerimiz var. Tüm bunlara yönelik çok başarılı bir çalışma yürüyor." diye konuştu.

- "Türkiye'ye geçen sene 200'ün üzerinde terörist girdi dışarıdan"

"Verdiğiniz rakamlarda Türkiye'deki PKK'lı sayısı 400'ün altına düştü. Şöyle diyenler de var; 'Bunlar aslında Suriye'ye gittiler. YPG'ye katıldılar.' Bu böyle midir yoksa hakikaten azaldılar mı?" sorusu üzerine Bakan Soylu, şu yanıtı verdi:

"Meseleyi bazıları küçümsemek için böyle bir değerlendirme yapıyor. Keşke olsa da göstersem. Bizim elimizde terör örgütünün Türkiye yapılanması var. Suriye yapılanması var, Kuzey Irak yapılanması var, İran yapılanması var. Bizim elimizde bütün yapılanması var. Türkiye'ye geçen sene 200'ün üzerinde terörist girdi dışarıdan. Bu sene 80 civarında. Biz dağa 41 terörist gitmeyle bir azaltma gerçekleştirmedik. Aynı zamanda telsiz konuşmalarını, yakaladıklarımızın ifadelerini alıyoruz, bazıları günlük tutuyor. Bütün bunların üzerinden yürüyoruz.

Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Özellikle İHA konusunda ne mücadale verdiğini biliyorum. İnşallah tarih bir gün bu mücadelenin gerçek hikayesini anlatır. Ama ülke için başardı, ülkenin birliği için başardı. Dünyada İHA teknolojisini bizden daha iyi kullanan kimse yok. Çok yaptığımız iş var. Onların bir kısmı kendi içimizde gerçekleşen işler. Onun için Şırnak ve Hakkari bizim için önemli bir bölgedir. Şu anda orada görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü gittiler. Kiminin 5, kiminin 6'ncı şarkı. Ama bitirmeye gittiler."

"PKK bitti ne zaman diyeceğiz?" sorusuna karşılık Bakan Soylu, "Biz size ekim ayında Allah nasip ederse bir rakam veririz." yanıtını verdi.

"Avrupa'dan PKK'ya katılanlar sayısında azalma var mı?" sorusu üzerine Soylu, son zamanlarda yaptıkları tespite göre katılımın çok fazla olmadığını söyledi.

Özellikle çocuk terörist devşirilmeye çalışıldığını belirten Soylu, "Birleşmiş Milletler ile gittiler anlaşma imzaladılar 'biz bundan sonra çocuk terörist kullanmayacağız' diye. Dünyanın neresinde böyle bir terör örgütü ile Birleşmiş Milletler anlaşma imzalar. Dünya sessiz kaldı ben şaşkınlık içindeyim." dedi.

- "Artık konuşamıyorlar. Korkuyorlar"

PKK'nın telsiz kestirmelerinin 14 binden, 372'ye düştüğünü aktaran Bakan Soylu, "Bu ne demektir biliyor musunuz? Artık konuşamıyorlar. Korkuyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomisinin sıçrama dönemine doğru geldiğini düşündüğünü belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin alt yapısı, oluşturduğu dinamik ve getirdiği süreç, büyük bir sıçramayı beraberinde getiriyor. Burada bizim boş bir yerimiz var. Doğu ve Güneydoğu, kapasitemizin boş olduğu bir yer. Yani diyelim ki Türkiye'nin tamamında yüzde 30 kapasite boşluğu varsa, Güneydoğu'da bu kapasite yüzde 55-60. Orada biraz daha mesafe alabilme kabiliyetimiz söz konusu. Tam da burada mesafe alabileceğimiz bir zaman dilimi içindeyiz.

Bugün Doğu Akdeniz'deyiz, bugün İHA yapıyoruz, bugün Çanakkale Köprüsü yapıyoruz. Libya'dayız. Bizim burnumuzu, Allahınızı seversiniz Afrin'e sokarlar mı? Bizim burnumuzu Kuzey Irak'ta 25-30 kilometre öteye götürdüler mi? Okyanus ötesinden ABD 'Dur nereye gidiyorsunuz?' der. Avrupa'nın bütün mekanizması ayağa kalkar. Bugün Türkiye, elde ettiği güçle, alt yapısıyla, ekonomik biriktirdiği alanla birlikte büyük bir sıçrama ülkesidir. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de hele bu salgının çok büyük bir faydası olacak. Özellikle tekstilde Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu'da önümüzdeki dönemlerde çok büyük sıçramalar yaşanacak."

Bakan Soylu, Akıncı ile birlikte havada durabilme ve gözetleme kabiliyetinin çok daha fazla olacağını belirterek, "Bu şunu sağlayacak, terör örgütünün kırsalda etkinliği tamamen azaltılmaz. Ben hep kırsaldan bahsediyorum ama şehirlerde de çok önemli operasyonlar yapılıyor." dedi.

Terör örgütünün sürekli olarak taban tutabilmek için eylemlerini kendi adına önemli bir süreç olarak gördüklerini aktaran Bakan Soylu, "İstihbaratımız her yönüyle muhteşem çalışıyor." ifadelerini kullandı.

- Yerli ve milli yazılımla parmak izi

Bakan Soylu, bundan 5 yıl önce Kırıkkale'de pilot olarak yeni kimlik kartlarıyla ilgili bir proje başlattıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2017'nin başında bunu 81 vilayette başlattık. Şu ana kadar 58 milyon yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verdik. Bu kimlik kartının içinde bir biyometrik resim var bir de parmak izi var. Bu parmak izlerimizi işleyen yerli ve milli sistem değil, yabancı bir sistem. HAVELSAN ile POLSAN bir araya geldiler güzel bir şirket kurdular, yılbaşından itibaren artık kendi parmak izlerimizi milli ve yerli bir yazılımla kendimizin işleyeceği yep yeni bir sisteme giriyoruz."

Kimlikler ile sürücü belgelerini bir araya getirmeyi planladıklarını anlatan Bakan Soylu, "Ehliyet ile kimlik ikisi bir arada. Nüfus idaresine gidiyor. Diyor ki 'ben bu ehliyeti buna yükletmek istiyorum.'. Süresi bitene kadar kullanabilecek. Yeni kimlik alacaklar için bir daha nüfus idaresine gitmenin de ihtiyacını ortadan kaldırdık. Başka bir şey daha yaptık. Arkadaşlar TÜBİTAK ile görüşüyor. Buna e-imzayı da yükleyeceğiz. 5 milyonun üzerinde Türkiye'de e-imza olduğu söyleniyor. Aynı zamanda SGK, sağlık gibi şeyleri yüklemek için görüşmeler yapıyoruz. Ocak ayından sonra ilk zaman dilimine yetiştirmek istiyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada İHA teknolojisini Türkiye'den daha iyi kullanan kimse olmadığını belirterek, "Bizim jandarmamız, polisimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar iyi kullanabilen, bu kadar kısa zamanda kendisini buna adapte etmiş yetiştirmiş, dünyada başka bir örneğimiz...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada İHA teknolojisini Türkiye'den daha iyi kullanan kimse olmadığını belirterek, "Bizim jandarmamız, polisimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar iyi kullanabilen, bu kadar kısa zamanda kendisini buna adapte etmiş yetiştirmiş, dünyada başka bir örneğimiz yok. Muhteşem bir tabloyu Türkiye ortaya koyuyor. Bu olunca sahadan gelen istihbarat artıyor. Onların bir kısmı kendi gizlimiz içerisinde gerçekleşen işler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem Özel programına konuk oldu. Bakan Soylu, programda Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi yazarları Cem Küçük ile Süleyman Özışık'ın sorularını yanıtladı.

"17. aileyle Irak'ın kuzeyinden getirdiğimiz, Erkan Akkuş buluşacak"

Diyarbakır anneleriyle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Başlarken güzel başlayalım 386. gün olması lazım Diyarbakır annelerinin. Türkiye'de ve Dünyada teröre karşı uluslararası sisteme karşı, bölgenin istikrarsızlaştırılmasına karşı ana yüreği, kendi evlatlarına sahip çıkıyorlar, bir taraftan başka bir evladın terör örgütüne katılmaması için aslında çıplak gerçeği o cesur yürekleriyle ortaya koyuyorlar. Bu gün 17. aileyle Irak'ın kuzeyinden getirdiğimiz, Erkan Akkuş buluşacak. İnşallah yarın buluşacak. Buraya gelmeden önce sayın cumhurbaşkanımızı aradım. Böyle bir Diyarbakır annelerinde bir kavuşma var diye aradım. Daha sonra Fahrettin beyi babasını aradım. 48. Aile oldu. Geçen sene eylül ayından itibaren orada çadırda duruyor ve annesiyle konuştum. Tabi bu terör örgütüne karşı büyük bir galibiyet. Büyük bir psikolojik galibiyet, büyük bir fiili galibiyet. Terörü desteleyen bütün unsurlara siyasi partisinden belediyesine kadar, uluslararası arenasından aslında finans ağlarına kadar ve sözde aydınlarından sözde yazarlara kadar bu o annelerin zaferi. İnşallah hepsiyle ilgili böyle sonuçlar alabilmek nasip olur. Çünkü 13-14 yaşındaki kız çocuklarının dağa gitmesini içimize sindirebilmek, düşünebilmek, insan olarak bunu hayal edebilmek, orada karşı karşıya kaldığı durumu kabullenebilmek, hem ülke coğrafyamızın, hem medeniyetimizin hem insanlığımız, hem komşuluğumuzun, hem Müslümanlığımızın hem kaderimizin bize kabul ettirmediği bir şey. Ama Allaha şükür çok mesafe alındı. O mesafede çok ciddi bir çaba sarf edildi" dedi.

"İkna olayı bir metodumuz bizim, son 3 yılda 700'ü aştı"

İkna metodunun önemini anlatan Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle 15 Temmuz sonrası ortaya koyduğu yeni konsept, güvenlik konsepti bu bambaşka bir şey. Bu akşam 17.50 itibariyle giriş yaptı 6 kişi toplam. Böylece de ikna olayını bir metodumuz bizim son 3 yılda 700'ü aştı. O da başarılı bir metot. Terör örgütünü içerisine karıştıran PKK'yı psikolojik olarak çökerten ve hareket kabiliyetini daraltan, iletişim kabiliyetini daraltan, güveni azaltan çok önemli adım. O da bu yıl yaklaşık 162 kişi terör örgütünden bu yıl itibariyle 3 yılda 700'ü aştı. Sadece ikna metoduyla, ailesiyle temasa giriyoruz. Muhakkak aileleriyle bir temas kuruyorlar çünkü. Orada ailesiyle temasa girdikten sonra onun bu tarafa nasıl getirileceği konusunda bir çabayı gerçekleştiriyoruz. Ardından da onu getiriyoruz. Bu şu terör örgütünün dağa gitmelerini azaltıyor. Bakın şurada bir rakam var 2013-2014-2015 yılında neredeyse 11 bin 900 kişi çıkmış. Bugün 41 kişi, bunun 3'de yurtdışından, Yunanistan, Fransa, Almanya. Bu şu demektir kaç kişi gelmiş 156 kişi gelmiş. Terör örgütünün içerisine daha fazla duhul ediyoruz, daha fazla giriyoruz ve daha fazla ikna ediyoruz. Terör örgütünün buradaki gençleri ikna etme kabiliyeti onun kendi eğitim verdiği devşirmeye çalıştıklarını alıp Türkiye'ye getirme kabiliyetimizden daha az, bizim daha fazla. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin uyguladığı politikanın ne kadar doğru olduğunu ne kadar isabetli olduğunu ve ne kadar evirildiğini gösteren belki de en temel fotoğraflardan bir tanesidir" diye konuştu.

"Bizim bu sene tahminimiz 300 civarındaydı, ama biz bu yıl 200'ü tamamlarız"

Bakan Soylu, şöyle devam etti: "2020 bitmedi bu yıl 200 tamamlarız, 273 ile 200 arasındaki fark salgından dolayı fark oldu. Yaklaşık 3 ay boyunca neredeyse tamamen durdu, oradan da gelişler ciddi bir şekilde durdu" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Bizim bu sene tahminimiz 300 civarındaydı, ama biz bu yıl 200'ü tamamlarız. Temasta olduğumuz Aile sayısı 8 bin üzerinde. Öbür tarafta olup temasta olduğumuz aile sayısı. Biz bununla ilgili çok bilimsel bir yöntem kurduk jandarma ve emniyet. Hakikaten dersler veriyoruz. Jandarmanın iknasını geçen gün Iğdır'da tekrar devreye soktuk. Orada bir kod adlı terörist vardı onu bizimkiler etkisiz hale getirdiler. İki kız kaçtı. Kaçınca biz etrafını kuşattık, tam iki gün boyunca onları ikna etmeye çalıştık. Teslim olun çocukları anlatıldı, bayramları anlatıldı, köy anlatıldı, aile anlatıldı. En nihayetinde teslim oldu. Türkiye bütün dünyaya örnek aslında bir metot geliştirdi. Bununla ilgili de burada söyleyeyim TGRT katsı var, onlar da iknayla ilgili belgesel yaptılar. TRT belgesel yaptı. İnşallah önümüzdeki günlerde İhlas Haber Ajansı bir belgesel yaptı. Arkadaşlarını, çocukluğunu, ailesini, özelliklerini her şeyini, Türkiye'de çok kapsamlı olarak yapılan ve muhteşem bir çalışma, sadece PKK değil sol terör örgütlerinde de getirdiklerimiz oldu."

"Iğdır'da terörist kalmadı, bitti"

Sol terör örgütlerinden de ikna edilenlerin olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Bizim Suriye'de temel baş dertlerimizden bir tanesi MLKP'dir. Sol terör örgütlerinden getirdiklerimizde var. Burada çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Geçen sene epey getirdik bu sene bir tane getirebildik. Ama bütün bunlara yönelik hakikaten çok başarılı bir çalışma yürüyor. Bu gün yeni buraya girerken oldu. Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Biz istihbari olarak biliyoruz. Bizim şu özelliğimiz daha var. Biz görmeden İnsansız hava aracıyla takip edip, ondan sonra gerekli operasyonu yapıyoruz. Biz Türkiye'de hangi teröristin nerede yaşadığını nerede bulunduğu biliyoruz. Bazen bize diyorlar ki madem biliyorsunuz neden yakalamıyorsunuz. Doğu ve Güneydoğuyu biraz bilseler bize madem biliyorsunuz neden yakalamadınız diye sormazlar. Tendürek'te 4'ümüz 5'er metre yan yana duralım birbirimizi göremeyiz. Ağrı'da Kars'ta bölgesinde çok olağanüstü bir mücadele ortaya koyuldu. İran'dan gelme olasılığı var ama Iğdır'da terörist kalmadı, bitti" şeklinde konuştu.

"Dünyada İHA teknolojisini bizden daha iyi kullanan kimse yok"

"Bizim elimizdeki terör örgütünün Türkiye yapılanması, Suriye yapılanması var, bizim elimizde Kuzey Irak yapılanması var. Yani bizim elimizde bütün yapılanmaları var" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Biz kimin nerede olduğunu biraz istihbarat sonucunda Suriye içerisinde terör örgütüne katılanlar, kısmen Irak içerisinde katılanları belirli bir zaman sonra öğreniriz, o da bizim az bir zamanımızı alır. Ama Türkiye'de geçen sene 200'ün üzerinde terörist girdi dışarıdan. Bu sene 80 civarında. Aslında sınırlarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleriyle kurduğumuz çok ciddi şey, Pençe harekatı, geçen sene girdiği değerlendirilen terörist miktarı 251, bir önceki sene 408 sadece biz dışarıya terörist gitmeyle azaltmayı gerçekleştirmedik. Aynı zamanda bir şey daha yapıldı, giren terörist sayısı aynı zamanda telsiz konuşmalarını, ifadelerini alıyoruz. Bir tek notları var, bazıları günlük tutuyor. Bütün bunların üzerinden yürüyoruz. Burada hareket kabiliyetimiz tamamen kısıtlandı, ölüm bizi bekliyor. Bir taraftan insansız hava aracı, 2017'nin ocak, şubat mart aylarında ben bir şey söyledim. Dedim ki terör örgütüne tarihinin en büyük darbesini vuracağız ve bitireceğiz. Benimle bütün sol yazarlar bütün PKK yandaşları herkes dalga geçti. Senin gibi çok söyleyenler oldu. Çünkü Türkiye'nin teknolojisini gördüm. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, yani özellikle İHA konusunda ne mücadele verdiğini biliyorum. İnşallah bir gün o mücadelenin gerçek hikayesini anlatır. Ama neticesinde başardı. Ülke için başardı. Ülkenin birliği için başardı. Türkiye'nin üst bir teknolojiyi elde etme kabiliyetini Türkiye'yle buluşturma açısından başardı bunu sağladı. İHA bir taraftan, bir şey daha söyleyeyim. Onur duydum dünyada İHA teknolojisini bizden daha iyi kullanan kimse yok. Bizim jandarmamız, polisimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar iyi kullanabilen, bu kadar kısa zamanda kendisini buna adapte etmiş yetiştirmiş, dünyada başka bir örneğimiz yok. Muhteşem bir tabloyu Türkiye ortaya koyuyor. Bu olunca sahadan gelen istihbarat artıyor. Onların bir kısmı kendi gizlimiz içerisinde gerçekleşen işler" ifadelerin kullandı.

"Jandarmada görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü gittiler oraya, bitirmek için"

Şırnak ve Hakkari bölgesinin önemli olduğunu belirten Bakan Soylu, "Şırnak ve Hakkari bölgesi bizim için önemlidir. Daha önce kapan ve kıran operasyonlarıyla çok başarılı sonuçlar alındı. Bir şey daha söyleyeyim bunu da milletimiz bilsin. Şu anda orada jandarmada görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü gittiler oraya. Kiminin 5. şarkı, kiminin 6. şarkı ama bitirmeye gittiler. Biz size ekim ayında Allah nasip ederse belirli bir noktaya düşme rakamı veririz. Şimdi kendimizi tutuyoruz vermemek için. Son zamanlarda yaptığımız tespitlerde çok fazla değil. Daha ziyade işte Afrin'den sağlıyorlardı. Şimdi PKK'nın etkin olduğu bizim gözümüzün üzerinde olan bölgeler var. Münbiç gibi yerlerden 13-14 yaşındaki çocukları almaya çalışıyorlar. Onun için burada özellikle dünyanın da güya reaksiyonunu çekiyor mu görünüyorlar. Ama çocuk terörist devşirmeye çalışıyorlar. Uluslararası sistem Birleşmiş Milletlerle gittiler anlaşma imzaladılar. Biz bundan sonra çocuk terörist kullanmayacağız diye. dünyanın neresinde terör örgütüyle böyle bir anlaşma imzalar, dünya sessiz kaldı ben şaşkınlık içerisindeyim. PKK telsiz kestirmeleri 14 binden 372'ye düştü. Artık konuşamıyorlar demektir. Korkuyorlar. Irak'ın kuzeyine ne zaman sarktık, 20-25 kilometre içeriye girdik oradaki tacizlerde düştü. Ne yaptığını bilen, terörü kaynağında kurutmaya çalışan bu konuda da olağanüstü bir koordinasyon ortaya koyan, MİT, TSK, emniyet ve jandarma ve bize en ufak bir istihbarat gelirse dakikası dakikasına jandarma veya emniyete bildiriyoruz. Bize sadece buradan gelmiyor, Suriye'den, Kuzey Irak'tan geliyor. Dün akşam yine o taraflarda bir istihbarat geldi hemen paylaştık. Sonucunun bu gün alındığını düşünüyorum. Burada bunu yapabilme kabiliyetine sahip bir Türkiye yönetimi var. Bölgenin istikrarsızlaştırılmasını isteyenlere karşı en önemli gücümüzdür" şeklinde konuştu.

"Doğu ve Güneydoğu'da başarılar bir dönüşüm hikayesi yaşanıyor"

İş adamlarının doğu ve güneydoğu'da yatırım yaptıklarını söyleyen Bakan Soylu, "Çizre'de bir iş adamı geliyor 500 kişilik tekstil fabrikası kurmak istiyor. İrtibatlanıyoruz diyoruz ki bunu bin 500 yapar mısın? Hay hay yaparım diyor. Eğer orada istikrarsızlık görse yaparım der mi demez. Terörü görse yaparım demez. 15 bin üzerinde Ağrı'da tekstil var. Bu yılın sonu itibariyle 15 bin fullenecek. Keza ayakkabı sektörü keza diğer sektörler ben Diyarbakır'ı, Şanlıurfa'yı, Mardin'i buradaki organize sitelerini sayıyor değilim. Madenler başladı, yani şu anda terör örgütünden çıktı. Madenler Türkiye'nin enerjisine ekonomiye katkı sağlamaya başladı. Kömürüydü, çinkosuydu, bakırıydı, şu anda doğu ve güneydoğu her tarafı sahalar gençlik spor kayak atletizm, başarılar bir dönüşüm hikayesi yaşanıyor doğu ve güneydoğuda. Bunu gören insanlar gece saat 12-1 insanlar sokaklarda, parklarda yatırımlar geliyor. Bütün bunlar moralleri yükseltiyor. Çocukların hayalleri yükseliyor. Doktor olmak isteyenler, mühendis olmak isteyenler. Bambaşka bir Türkiye'ye doğur orası evirildi. Türkiye'yi dolu bardak baş bardak olarak değerlendirirsek, ekonomimiz sıçrama dönemine geldiğini düşünüyorum. Türkiye'nin alt yapısı ve dinamik bu gün getirdiği süreç büyük sıçramayı getirecek. Burada bizim boş bir yerimiz var doğu ve güneydoğu bölgemiz. Orada biraz daha mesafe alabilme kabiliyetimiz var. Tam burada mesafe alacağımız zaman içindeyiz. Burada örtüştüğü zaman bu gün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deyiz, Çanakkale köprüsü yapıyoruz. Libya'dayız. Bizim burnumuz Allah'ınızı severseniz Afrin'e sokarlar mı? Amerika okyanus ötesinden hemen nereye gidiyorsunuz der. Avrupa'nın bütün mekanizması ayağa kalkar. Bu gün Türkiye elde ettiği güçle alt yapı ekonomik biriktirdiği alanla büyük bir sıçrama öncesindedir. Burada önemli nokta salgının büyük bir faydası olacak. Özellikle tekstil de doğu güneydoğu ve orta Anadolu önümüzdeki dönemde hissettiğim, okuduğum büyük sıçramalar yaşayacak. Ülkeler bu konuda tedbirlerini alacaklar. Daha risksiz daha kolay ulaşabilecekleri ve maliyeti ucuz olarak değerlendirecek büyük adımlar atacağımızı düşüneceğiz" dedi.

"İHA ve SİHA'lar Elimiz, ayağımız, kolumuz, gözümüz"

İHA ve SİHA'larla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Elimiz, ayağımız, kolumuz, gözümüz. Başlangıcından itibarin çok farklı bir noktaya geldi. O büyük balıkta gelince en son yaptıkları AKINCI geldiği andan itibarine havada durabilme kabiliyetimiz çok daha fazla olacak. Gözetleme daha fazla olacak. Terör örgütünün kırsalda etkinliği azalacak. Şehirlerde çok ciddi engellemeler yapılıyor. Onları zamanı gelince söylerim. Şehirde terör olayı engellemişiz bomba yakalamışız hepsini paylaşıyor değiliz. Törer örgütü sürekli tavan tutabilmek için eylemleri kendi adına önemli bir süreç olarak görüyor. Bu konuda Allah nazardan korusun Allah yardımcıları olsun dualarımız onlarla olsun istihbaratımız her yönüyle güzel çalışıyor. Türkiye'yi sarsacak birçok olayı ses çıkarmadan kahramanlıklarını yapmadın, bizim ortaya koyacağımız sonuç şudur. Milletimiz huzur içiresinde ve özgürlükle evine işine gitsin ailesiyle bir araya gelsin. Seyahat hürriyetini ortaya koysun. Bunu sağlayabilsin" ifadelerini kullandı.