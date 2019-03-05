Süleyman Soylu: İki yılda toplam 3 bin 333 PKK'lı etkisiz hale getirdik

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Karadenizli iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu(STK) temsilcileri ile İbrahim Cevahir Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Süleyman Soylu, "Dünya ülkeleri içerisinde demokrasi hak eden en birinci ülke Türkiyedir. Türkiye çok bedel ödedi. Her 10 yılda bir darbeyle karşılaştı. Darbe yapanları başka işlerle değil kumpaslarla, tezgahlarla değil, siyasal iradesiyle mağlup etti.Türkiye darbeler tarihini demokrasi ile yenen nadir ülkelerden birisidir" dedi.

"İKİ YILDA TOPLAM 3 BİN 333 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Bakan Soylu, "İki yılda toplam 3 bin 333 PKK'lı etkisiz hale getirdik. Bu iç güvenlik operasyonlarında. Bütün alana yayılmış durumdayız. İki yılda toplam üç bin doksan dokuz sığınak ve barınak imha ettik. Tonlarca silah mühimmat gıda, yiyecek… Yine söylüyorum, şehirde, kırsalda bir taraftan insansız hava araçlarıyla bir taraftan evlatlarımızla bütün alanı kapladık" şeklinde konuştu.

"SÖKÜP SÖKÜP GÖTÜRÜYORUZ"

Süleyman Soylu, "Terör örgütlerinden DHKPC'nin kırsalda bir tek adamı kalmadı. Hepsini tasviye ettik, hepsini. PKK'da verdiğim rakam buraya dahil değil. Burada ilk kez söylüyorum. DHKP-C üst düzey yöneticisi çok uzun yıllardan beri eğer Türkiye'de ise ya ölüdür yada tutukludur. Söküp söküp götürüyoruz. Türkiye bütün bunlarla karşı karşıya bırakıldı" ifadelerini kullandı.

"İKİ YILDA TOPLAM 800'ÜN ÜZERİNDE PKK'LI TESLİM OLDU"

Soylu "İki yılda toplam 800'ün üzerinde PKK'lı teslim oldu. Biz bunun 350'sini ikna metoduyla teslim aldık. Binin üzerinde PKK'lı ailelerle bugün jandarma ve polis arkadaşlarımız birebir irtibat halindeler evladınızı çağırın adelete teslim olsun diye. PKK'ya katılanın iki katı kadar bizim onlardan ikna ile aldıklarımız. Bu şu demektir bir örgütü çözüyorsunuz. Bir mücadele ortaya koyuyorsunuz. Sadece teröristi tasviye etmek değil, örgütün hem fiziki hem de psikolojik halini ortadan kaldırabilmek için her şeyi yapıyorsunuz" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu salon çıkışında vakfın hatıra defterini imzaladı.

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DHA