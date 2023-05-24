Süleyman Soylu "Kökünü Kurutana Kadar Mücadeleye Devam" mesajı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün 23 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucu ile mücadelenin decam ettiğini, "Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam" edeceklerini söyleyen bir paylaşım yaptı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ile ortaklaşa yapılan uyuşturucu operasyonunda Uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vurulduğunu gösteren bir paylaşımla mesaj veren Bakan Soylu, operasyonun: Bağcılar, Büyükçekmece, Esenler, Silivri, Küçükçekmece, Kağıthane, Esenyurt, Bakırköy, Çatalca ve, Şişli de yapılan operasyonlarda uyuşturucu illetine karşı zafer kazıldığını gösterdi.

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142 kişi gözaltına alındı!

İstanbul'un çok sayıda semtinde yapılan büyük operasyonda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonunda 338 kilo çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla bağlantılı 142 kişinin gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımını İstanbul Emniyetine ve Kahraman türk polisine tebrik mesajı atarak son verdi.

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