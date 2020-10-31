Süleyman Soylu korona mı oldu? Sağlık durumu nasıl? Süleyman Soylu kaç yaşında?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları ülkemizde artarken dün Ege Denizi açıklarında İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem şok etkisi yarattı. Depremde 26 vatandaşımız hayatını kaybederken, 831 vatandaşımız yaralandı. Deprem nedeniyle enkaz altına kalanları kurtarmak için çalışmalar sürerken her afette bölgeye giden ilk bakan olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir'de olmaması dikkat çekmişti. Sözcü'nün haberine göre Bakan Soylu'nun ve eşinin koronavirüs test sonucun pozitif çıktı. Bunun üzerine Süleyman Soylu korona mı oldu? Süleyman Soylu kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

SÜLEYMAN SOYLU KORONA MI OLDU?

Sözcü Gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bakan Soylu'nun bu nedenle Ankara'da bulunan bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bakan Soylu'nun sağlık durumuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Sadece test sonucunun pozitif çıktığı ve tedavi altında olduğunu biliniyor. Öte yandan Bakan Soylu'nun İzmir'de olmayı çok istediği," Çok gitmek istiyorum ancak hastalığım nedeniyle gidemiyorum" dediği iddia edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU KAÇ YAŞINDA?

21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 50 yaşındadır. Plevne Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

1987 yılında siyasete atıldığı Gençlik Kolları’nda İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı yaptı.

1995-1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999-2002 arasında ise İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı.

Bir süre siyasete ara verdikten sonra 12 Eylül 2010 Referandumunda “evet” tercihini anlatmak üzere Türkiye’yi dolaşarak ”Demokrasi Buluşmaları” adını verdiği bir dizi seminer düzenledi.

2012 Yılında AK Parti’ye katılan Süleyman Soylu 4. Olağan Genel Kurulu’nda MKYK üyeliğine, ardından AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2014 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018’de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş; 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

Süleyman Soylu 67. Hükümet’te yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır.

1994 Yılında sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi kuran Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babasıdır.