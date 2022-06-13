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Süleyman Soylu, polise taş atan HDP'li Saliha Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu! "Müsebbibi sensin"

Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün polis taşlayan HDP'li Milletvekili Saliha Aydemir'e ateş püskürdü. Bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu'na da atıfta bulunan Soylu, "Kılıçdaroğlu müsebbibi sensin" ifadelerine yer verdi.

Süleyman Soylu, polise taş atan HDP'li Saliha Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu! "Müsebbibi sensin"

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul ve Bursa'da, terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için yürüyüşü düzenlemiş, polisin radarına yakalanmıştı. İki şehirde de yürüyüşe izin vermeyen polis ekiplerine, HDP'li Saliha Aydemir ve arkadaşları taş attı. Bunun üzerine konu hakkında incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li vekile ateş püskürdü.

Süleyman Soylu, polise taş atan HDP'li Saliha Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu! Müsebbibi sensin

"MÜSEBBİBİ SENSİN"

Süleyman Soylu paylaşımında taş atan kişinin HDP Milletvekili Saliha Aydemir olduğunu yazdı. Paylaşımında "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik.

Süleyman Soylu, polise taş atan HDP'li Saliha Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu! Müsebbibi sensin

 Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında... Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer veren Soylu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Süleyman Soylu, polise taş atan HDP'li Saliha Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu! Müsebbibi sensin

Bölge Gündem Editör Ekibi
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