Süleyman Soylu Soylu PKK terör örgütüne vurulan darbeyi sosyal medya hesabından açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 08.16'da sosyal medya hesabından "29 Ekim 2023'te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. " sözleriyle başlayan bir paylaşımda bulundu.

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Süleyman Soylu Soylu PKK terör örgütüne vurulan darbeyi sosyal medya hesabından açıkladı

Türkiye, sınırlarını korumaya ve teröristlerin kökünü kazımaya devam ediyor.

Bu kapsamda da operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, adı terörle anılan bölgeleri de temizledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak üç teröristin daha ölü ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Twitter paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikov silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.Kahraman @Jandarma 'mıza ve korucularımıza tebrikler"

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Lice Gönen mahallesi kırsalında J-SİHA,ANKA-S ve Atak Taarruz Helikopterlerinin desteğinde 03 Haziran 2023 tarihinde icra edilen, ‘Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit J.Yzb.Fuat OĞUZCAN’ operasyonu kapsamında; JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist silahları [(1) adet M-16 P.Tf., (2) Kalaşnikof P.Tf.)] ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

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