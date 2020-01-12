Süleyman Soylu terörist sayısını açıkladı!

Bakan Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Ilgaz dağları bölgesinde, Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Kastamonu'ya kayak merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

"500 ADAMLARI YA VAR YA YOK"

Kürsüye her çıktıklarında önce ülkeyi ilgilendiren meselelerden, sonra da bunlara nasıl çözüm ürettikleri ve nasıl mücadele ettiklerinden bahsettiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Terör var, bitiriyoruz diyoruz. Allah'a şükür de öyledir. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok; ne eleman bulabiliyorlar, ne yiyecek ekmek bulabiliyorlar. Jandarmamız polisimiz tepelerinde. Diyarbakırlı anne babalar gırtlaklarına yapışmış. İnşallah gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız" dedi.

'3 TANE BÜYÜK OPERASYON YAPTIK'

Bakan Soylu, sınırın ötesinin karışık olduğunu ve 3 tane büyük operasyon yaptıklarını söyleyerek, "Akdeniz'de Libya mutabakatını yaptık. Türkiye'nin tüm haklarını ve güvenliğini temin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DOĞRU YOLDADIR"

Bakan Soylu, Türkiye'nin doğru yolda olduğunu, stratejisinin, gayretinin ve politikasının doğru olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tedbirleri ve gelecek hedefleri doğrudur ve bugünün Türkiye'si, artık sadece problemlerini çözmeye değil, fırsatlarını yönetmeye başlamış bir Türkiye'dir. Potansiyelini kullanan bir Türkiye'dir. Bakın bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu tam anlamıyla topa girmiştir. Ağrı ilimiz, bugün tekstilde yabancı markaların üretim merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Kim bilir, belki yakın gelecekte kendi markasını çıkaracaktır.

Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Van, Kars, Şanlıurfa ve diğerleri, hepsi hem turizm potansiyellerini, hem de üretim potansiyellerini kullanmaya başlamıştır. Öte yandan tıpkı burada yaptığımız Karadeniz ve diğer yerlerimizde kış turizmi yatırımları devam etmektedir. Bunlar öyle kendiliğinden oluşmuş işler değildir. Türkiye'de sağladığımız huzur ve güven iklimi sayesinde; kıymetli Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gelecek vizyonu sayesinde olmuş işlerdir." Bakan Soylu, konuşmasının ardından kayak merkezinin açılışını yaptı.