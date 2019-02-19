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  3. Süleyman Soylu: "Ülkemizde 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır"

Süleyman Soylu: "Ülkemizde 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Halihazırda ülkemizde uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır. Yakalanan düzensiz...

Süleyman Soylu: "Ülkemizde 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Halihazırda ülkemizde uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018 yıl sonu itibarıyla 268 bin 003; 2019'un ilk beş haftasında 16 bin 523 kişidir."


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