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Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın arası bozuk mu? | Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında bir şey mi oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Bakan Soylu, Berat Albayrak'la aralarının bozuk olduğu yönündeki iddiaları da cevapladı. Peki Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın arası bozuk mu? | Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında bir şey mi oldu? İşte ayrıntılar...

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın arası bozuk mu? | Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında bir şey mi oldu?

Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum isimli programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Berat Albayrak'la aralarının bozuk olduğu yönündeki iddialara ilişkin de konuştu. Peki Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın arası bozuk mu? | Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında bir şey mi oldu? İşte ayrıntılar....

SÜLEYMAN SOYLU VE BERAT ALBAYRAK'IN ARASI BOZUK MU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Berat Albayrak ile aralarının bozuk olup olmadığı yönündeki soru üzerine "Berat Albayrak siyasi açıdan kafamın en çok örtüştüğü kişilerden biriydi. Türkiye'nin iyi yetiştirdiği isimlerdendi. Görevden ayrıldıktan sonra kendisiyle henüz konuşmadım. Ailesiyle konuştum." cevabını verdi..

SÜLEYMAN SOYLU İLE BERAT ALBAYRAK ARASINDA BİR ŞEY Mİ OLDU?

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada "Bütün yorgunluğumuza yorgunluğumuza rağmen aramızda bir şey olmadı. Ekonomide çizmek istediği yolda millilik ve yerlilik çizgisindeydi" ifadelerini kullandı.

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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