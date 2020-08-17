Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Düzce depremi simülasyonunu test etti!
Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında deprem simülasyonuna da katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 7.2'lik Düzce depremini simülasyon olarak inceledi.
İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz yıllarda Düzce'de meydana gelen 7.2'lik depremin gerçekleştirildiği simülasyona katıldı. İki Bakanın o anları kameralara anbean yansıdı.
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