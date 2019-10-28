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  3. Süleyman Soylu'dan Çukur ve Adana Sıfır Bir dizileri ile ilgili flaş açıklama

Süleyman Soylu'dan Çukur ve Adana Sıfır Bir dizileri ile ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Show TV'de yayınlanan Çukur ve online içerik platformu BluTV'de yayınlanan Adana Sıfır Bir dizilerine tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afetle mücadelenin sadece tek bir kurumun yapabileceği bir şey olmadığını belirterek, "Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu "Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye. 'Bu işle ilgili kültür adamları ne yapıyorlar?' diye. Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya koyuyorlar? Bizim çocuklara öğretmemiz gereken bambaşka bir şeyken çocuklarımızı birileri zehirliyor. Buna maalesef bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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28 Ekim 2019 Pazartesi 09:26

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