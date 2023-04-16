Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bunlar Türkiye'yi pazarlamaya çıkmışlar! Bunlar Cumhurbaşkanı olmak istemiyorlar!"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Bayrampaşa'da sahur programına katıldı. Soylu 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala önemli açıklamalarda bulundu. Soylu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Soylu; "Bunlar Türkiye'yi pazarlamaya çıkmışlar. Bunlar Cumhurbaşkanı olmak istemiyorlar. Bunlar müstemleke valisi olmak istiyorlar, bu kadar basit" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ

Soylu Kılıçdaroğlu'nun Türk aile yapısını bozmak için çaba harcadıklarını ve inanç bütünlüğüne musallat olduklarını dile getirerek, "Kılıçdaroğlu sana söylüyorum, biz bu seçimi bu milletimizin o yüksek ferasetiyle o kadar güçlü kazanacağız ki bu millet Kemal'e de bay bay diyecek. Bize gitsinler diyorlar. Biz gideceğiz de kim gelecek? Aile yapımızı bozmak isteyen her belediyede acaba bir LGBT bürosu kursak da bu milletin aile yapısını bozsak diye çaba harcayan ve özellikle LGBT'ye karşı yapılacak her şeye iktidara gelince yasak edileceklerini ifade eden ya o zaman ilk önce kendi evinden başla kardeşim. Bu milletin huzuruyla, ailesiyle, aile yapısıyla ne uğraşıyorsun ya? Kendi evinden başla. Madem aynı cinslerin evliliğini istiyorsun, kendi evinden başla. Bu milletin başına niye musallat oluyorsun. Müslümanlığımıza, inancımıza, değerlerimize, milliyetimize, geleneğimize niye musallat oluyorsun ya? Madem bu işe meraklısın. Hadi belediyeleri yapsalardı ya. Öyle fırsat vermeyiz. Biz gideceğiz. Bu LGBT'ciler gelecek. Aynı cinslerin evlenmesini isteyenler gelecek. Tövbe estağfurullah ya." dedi.

Haberin Devamı

"TOPUNUZ BİR ARAYA GELDİNİZ ÇANAKKALE'Yİ GEÇEMEDİNİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın sınır ötesinde kurmak istediği terör devletine ilişkin;

"Biz gideceğiz tamam biz gideceğiz. Kim gelecek? Irak'ın kuzeyinde operasyon yapıyoruz değil mi? Suriye'nin de kuzeyinde operasyon yapıyoruz. Niçin? Bir terör devleti kurmak istiyorlar. Nereden? Hakkari'nin karşısındaki Harbuk'tan Hatay'ın karşısındaki Afrin'e kadar bir terör devleti. Kurmak istiyorlar mı? Başlarında kim var? Amerika. Adamların askerleri şurada Amerikan bayrakları var. Orada ring atıyorlar. Bir de adamlarından etkisiz hale getirdiğimiz zaman onlarla beraber ağlıyorlar. O kadar birbirlerine inanmışlar. Ya siz ne kadar inanırsanız inanın ya. Topunuz bir araya geldiniz Çanakkale'yi geçemediniz. Topunuz bir araya geldiniz bu ülkeyi teslim alamadınız ya ne kadar inanırsanız inanın." dedi.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU VE HDP ARASINDAKİ İLİŞKİYE DEĞİNDİ

Kılıçdaroğlu'u seçilmesi takdirde PKK ve terör örgütlerine karşı herhangi bir operasyon olmayacağını dile getirdiğini ifade eden Soylu; "Ne diyor Kılıçdaroğlu? Diyor ki öyle diyor 'operasyon moperasyon olmayacak' Nerede olmayacak? Irak'ın kuzeyinde. Nerede olmayacak? Suriye'de. Peki orasını biz güvenli bölge haline getirdik. Orada şu anda 6 milyon Suriye'den alt bölgelerden oraya gelen insanlar var. Onlara briket evler yaptık. 100 bin tane yetmedi her türlü meseleleriyle ilgileniyoruz. O ne olacak? PKK'dan kaçtıkları için. Öyle mi? DEAŞ'tan kaçtıkları için oradalar. Rejimden korktukları için ordalar. Onlar da Türkiye'ye gelecekler altı milyon insan. Bakın şu anda Türkiye çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. HDP'nin PKK'nın bir Cumhurbaşkanı adayı var mı? Yok. Peki kimi destekliyorlar? Bunu bütün Türkiye biliyor mu? Herkes biliyor mu? ve bunu açık açık yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki Kuzey Irak'taki Suriye'deki operasyonlar bitecek. İç güvenlik operasyonları bitecek. Oradaki kayyumlar kalkacak, kayyumlar kalkacak da ne olacak? Biz belediyeciliği CHP yapıyor kayyum mu atıyoruz? Başka partiler yapıyor, kayyum mu atıyoruz? Hayır. Kim belediyesindeki paraları teröre harcıyorsa, bu Diyarbakır anneleri niye orada oturuyor ya?"

"BUNLAR MÜSTEMLEKE VALİSİ OLMAK İSTİYORLAR"

Bakan Soylu, Millet İttifakına ilişkin; "Bunlar Türkiye'yi pazarlamaya çıkmışlar. Bunlar Cumhurbaşkanı olmak istemiyorlar. Bunlar müstemleke valisi olmak istiyorlar, bu kadar basit. Bunların hürriyetten, bağımsızlıktan her birinin hiçbir nasibi olmadığı bu süreç içinde çok net anlaşıldı. Bir tanesi de diyor ki ben diyor o altın masa var ya hani birbirlerine yumruk attılar, kavga ettiler, masa öbür tarafa indi. Aday açıklama yaparken yüzü öyle bir olmuş ki çarşamba pazarına dönmüş. Öyle denmez mi? Peki ne diyor? Diyor ki seçimin sonuna kadar dondurdum diyor problemleri. Çünkü seçimin sonundan sonra kavgaya devam edecek. Sonra nasıl güya hükümet olacaklar. At pazarlığı yapacaklar. Ben söylüyorum. Dünyada birlikte olduğu herkese kazık atmıştır, herkesi satmıştır. Ben iyi tanırım diyorum. Bana inanmıyorlar. Sonra başlarına gelince diyorlar ki Süleyman Soylu haklıymış. İyi tanıyormuş diyorlar." ifade etti.