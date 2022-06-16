Süleyman Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nu ağlatacak tepki! "HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Türk polisini taşlayan HDP'li Milletvekili Saliha Aydemir'in suçundan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutmuştu. Bakan Soylu, Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik. Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer vererek, HDP'li vekillerin Kılıçdaroğlu ve partisinden aldıkları gücü polise uyguladıklarını savunmuştu.

"HDPKK İNCİNMESİN DİYE ÖDÜNÜZ PATLIYOR"

Süleyman Soylu, son olarak polise taş atan Saliha Aydemir için "Bu eylemi doğru bulmuyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP liderinin açıklamalarını samimiyetsiz bulduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, Bebek katili teröristbaşı Apo’nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor Allah ellerine fırsat vermesin." ifadelerine yer verdi.

Süleyman Soylu, polise taş atan HDP'li Saliha Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu! "Müsebbibi sensin"

PKK elebaşı Öcalan için yürüyüşe katılan HDP'li vekil Saliha Aydemir polise yumruk attı! Soylu'dan açıklama gecikmedi: "Kılıçdaroğlu müsebbibi sensin"