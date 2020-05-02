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  3. Süleyman Soylu'dan koronavirüsle ilgili kritik açıklama: ''Genel yayılımı bitti''

Süleyman Soylu'dan koronavirüsle ilgili kritik açıklama: ''Genel yayılımı bitti''

Türkiye, koronavirüs salgını ile etkin bir şekilde mücadele ederken beklenen haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bakan Soylu, "Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz" dedi.

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02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:59

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