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  3. Süleyman Soylu'dan PKK açıklaması: Dağlarda 500 adamları ya var ya yok

Süleyman Soylu'dan PKK açıklaması: Dağlarda 500 adamları ya var ya yok

Bakan Soylu, PKK terör örgütüne ilişkin yaptığı açıklamada "Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan PKK açıklaması: Dağlarda 500 adamları ya var ya yok

Bakan Soylu, PKK terör örgütüne ilişkin yaptığı açıklamada  "Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız." ifadelerini kullandı.

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