Süleyman Soylu'dan "Sınırımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e tepki: "Bu video CHP'nin utanç vesikasıdır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Muharrem Erkek'in Türkiye sınırında PYD'nin olmasında hiçbir sakınca olmadığını söylediği videoyu paylaşarak tepkisini dile getirdi.

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Süleyman Soylu'dan "Sınırımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e tepki: "Bu video CHP'nin utanç vesikasıdır" 1

"SINIRMIZDA PYD BAŞKASI OLACAĞINA PYD OLSUN"

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek çekilen görüntülerinde terör örgütü PYD'ye açık açık destek vererek "Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız" şeklinde konuşmuştu.

Süleyman Soylu'dan "Sınırımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e tepki: "Bu video CHP'nin utanç vesikasıdır" 2

"EMPERYALİZMİN OPERASYON ÇOCUKLARI"

Gündem olan sözleri sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütünden rahatsız olmayacaklarını dile getiren Muharrem Erkek'in videosunu paylaşarak "Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır. CHP kimlerin elinde? Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, "terör koridoru" savunucusu CHP'li Muharrem Erkek, PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor. Büyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saat. Emperyalizmin operasyon çocukları..." şeklinde bir paylaşım yaptı.

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