Süleyman Soylu'dan "Sınırımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e tepki: "Bu video CHP'nin utanç vesikasıdır"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Muharrem Erkek'in Türkiye sınırında PYD'nin olmasında hiçbir sakınca olmadığını söylediği videoyu paylaşarak tepkisini dile getirdi.
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Süleyman Soylu'dan "Sınırımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e tepki: "Bu video CHP'nin utanç vesikasıdır"
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