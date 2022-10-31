Süleyman Soylu'dan "Sınırımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e tepki: "Bu video CHP'nin utanç vesikasıdır"

"SINIRMIZDA PYD BAŞKASI OLACAĞINA PYD OLSUN"

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek çekilen görüntülerinde terör örgütü PYD'ye açık açık destek vererek "Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız" şeklinde konuşmuştu.