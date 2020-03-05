Süleyman Soylu'dan TELE1 muhabirine sert tepki: "Yunan medyasının oyuncağısın"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne Valilik binası önünde basın mensuplarının sorularını cevapladığı esnada TELE1 muhabirinin, Türkiye sınırından geçen göçmenlerin rakamlarını inandırıcı bulmaması üzerine, Soylu'ya ilettiği absürt "Biz bu rakamları teyit edemedik" açıklamasının ardından ortam gerildi. Soylu ise bunun üzerine "Siz Yunan ve Avrupa medyasına hizmet ediyorsunuz" diye karşılık verdi.

İşte Süleyman Soylu ve TELE1 muhabirinin tartışmasından önemli bazı cümleler:

Muhabir: Sayın bakanım 140 bini geldi sizin açıklamalarınızdan fakat biz bunu teyit edemedik. Nedir bu durum tam olarak?

Soylu: Siz kimsiniz?

Muhabir: TELE1 televizyonu

Soylu: Kaç muhabiriniz var sizin?

Muhabir: Bir tek ben varım.

Soylu: Peki bizim sınırda kaç karakolumuz ve bölüğümüz var bundan haberin var mı?

Muhabir: Biz kime sorarsak, soralım bunu hiçbir şekilde teyit edemedik. Ben ondan dolayı söylüyorum bunu. Ayrıca bir vilayete de sorduk bunu.

Soylu: E bak işte, vilayet burada benim yanımda görmüyor musun? Teyit edilmiyor mu? Ayrıca siz kimin tarafındasınız ya?

Muhabir: Türkiye’nin tarafındayız tabii ki.

Soylu: Hiç Türkiye’nin tarafında olduğunuz belli değil. Çünkü şuan yaptığınız şey Yunan ve Avrupa medyasının çarpıtmasından başka bir şey değil.

Muhabir: Ben bir şey ima etmeye çalışmıyorum, sayın bakanım sadece gelen rakamları size ilettim hepsi bu.

Soylu: O zaman İçişleri Bakanı Soylu yalan konuşuyor öyle mi oldu? Öyle mi? TELE1 televizyonu olarak bunu mu ima etmeye çalışıyorsunuz?

Muhabir: Bakın siz beni çok yanlış anladınız, ima etmek istediğim şey bu değildi. Şu aşamada 140 bin rakamı söylediniz ben sadece onu söylüyorum, siz çok farklı yerlere çekiyorsunuz olayları.

Soylu: Bak sana çok net bir şey söyleyeceğim kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilirsin ama Yunan tarafına hizmet ediyorsun.