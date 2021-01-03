Süleyman Soylu'dan Yılmaz Özdil'e: 'İt ürür, kervan yürür'

Sözcü Gazetesi yazar Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yılbaşı gecesi, Belbuka Üst Bölgesi'nde askerlerle birlikte yer sofrasında yemek yemesini eleştirmiş ve “38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Özdil'e sert bir yanıt verdi.

"PSİKOLOJİSİNİ BOZMUŞ ANLAŞILAN..."

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, Özdil'i terör örgütü PKK yandaşı olmakla suçladı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Belbuka Üst Bölgesi'nde çekilen fotoğrafları da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!”