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  3. Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı. Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri İçişleri Bakanı Soylu ve ailesi kabul etti.

Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM başkanları İsmail Kahraman ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile bazı milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, önceki hükümetlerde görev alan bakanlar, iş, sanat ve siyaset dünyasından isimler öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.

Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen dua ederken cenaze namazını Hakkı Soylu kıldırdı.

Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞMA YAPTI

Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, Süleyman Soylu gibi bir evlat yetiştirdiği için Servet Soylu'nun hayırla yad edileceğini belirterek şunları söyledi:"Rabb'im cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın bizleri. Sevgili Habibi'nin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Servet Annemiz, şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum. Zira sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde de buyurduğu gibi insanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yad edilirler, anılırlar. Şimdi Servet Annemiz de hem böyle bir evlat, evlatlar yetiştirmiş olmanın inanıyorum ki bahtiyarlığı, güzelliği içinde Hakk'a yürüdü, yürüyor. Hep birlikte şu anda onun cenaze namazında biz de diyoruz ki ya Rab bizleri sevgili Habibinin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştur, bir araya getir."

Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

BAKAN SOYLU ANNESİNE SON GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

Tabutun cenaze aracına taşınmasına yardım eden Süleyman Soylu, sonrasında cenaze aracına bindi.

Kılınan cenaze namazının ardından Servet Soylu'nun cenazesi, Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da defin törenine katıldı.
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