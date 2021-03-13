Süleyman Soylu'nun babası kimdir? Hasan Soylu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Serbet Soylu'nun hayatını kaybetmesi üzerine Soylu'nun babasının hayatı da merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kişisel Twitter üzerinden duyurduğu acı haberin ardından sıklıkla bakılan Süleyman Soylu'nun babası kimdir? Hasan Soylu kimdir? Kaç yaşında? sorularının cevabı haberimizde...

SÜLEYMAN SOYLU'NUN BABASI KİMDİR? HASAN SOYLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun babası, Hasan Soylu'dur.

Trabzon'lu Hasan Soylu'nun da önemli bir siyaset adamı olduğu bilinmekle birlikte yaşı hakkında veri bulunmamaktadır.

Öte yandan Hasan Soylu, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmasının ardından tedavi görmek üzere İstanbul'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa ilçesinde önemli bir siyasi isim olarak görülen Hasan Soylu, Demokrat Parti misyonunun devamı olan Adalet Partisi ve DYP'de ilçe başkanlığı, meclis üyeliği görevlerinde bulundu. Şu anda aktif olarak politika içinde yer almayan Hasan Soylu, yıllar önce aktif rol aldığı siyaseti bıraktı.