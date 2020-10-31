Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu kimdir, nerelidir?

1987 yılından beri siyasetin içinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun biri kız biri oğlan iki çocuğu bulunuyor. Soylu, oğlu Engin Levent Soylu'yu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder'in kızı Saadet Nur Minder ile evlendirdi. Sevilen siyasetçi hakkında öğrenilen bilgiye göre Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu koronavirüse yakalandı. Bu önemli bilginin ardından Soylu'nun eşi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki Hamdiye Soylu kimdir, nerelidir? Kaç yaşında?

HAMDİYE SOYLU KİMDİR, NERELİDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç, 81 yaşında vefat etti. Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece rahatsızlanan Metin Dinç, getirildiği Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Babasının vefat haberini alan Bakan Soylu’nın eşi Hamdiye Soylu, uçakla Ankara’ya geldi.

Süleyman Soylu'nun oğlu Ergin Levent Soylu Ekim 2017 tarihinde Saadet Nur Minder ile evlendi. Soylu çiftinin nikahında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi koronavirüse yakalandı