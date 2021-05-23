Çeşitli iddialarla sıklıkla gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'nun hayatı merak ediliyor. Peki Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu kimdir? Nereli? İşte detaylar...

SÜLEYMAN SOYLU'NUN OĞLU ENGİN LEVENT SOYLU KİMDİR? NERELİ?

Aslen Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çamlıköy'den olduğu bilinen Engin Levent Soylu'nun kişisel yaşamı hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder’in kızı Saadet Nur Minder ile evli olduğu bilinen Soylu çiftinin nikah şahitleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım oldu. 2017 yılının Kasım ayında, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen düğün törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve Yıldırım Akbulut, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ve Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 2 bini aşkın davetli katıldı. Çiftin nikâhını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal kıyarken, nikâh şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dönemin başbakanı Yıldırım yaptı.

İmzaların atılmasının ardından genç çifte mutluluklar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı yastıkta kocasınlar. İnşallah ömür boyu mutlu olurlar” dedi. 4 çocuk temennisini tekrarlayan Erdoğan, “Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah kerim” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından evlilik cüzdanını gelin Saadet Nur Soylu’ya verdi. Trabzonlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu, Erdoğan’ın baba ocağı Rize Güneysu’ya damat olarak gitti. Gelin Saadet Nur Soylu’nun babası Ahmet Minder, 20 yıl Güneysu Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na atanmıştı.

2020 yılında, Engin Levent Soylu ya ait olduğu idda edilen @ELSoyluu isimli Twitter'daki hesabından babası Süleyman Soylu ile AKP'li Mehmet Metiner'in CNN Türk'teki tartışmasının görüntülerini paylaşarak, "Kimler kimlerin kaşığıyla siyaset yapıyor hepsi belli" ifadelerinin kullanılmasının ardından Engin Levent Soylu yeniden gündeme gelmişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu'nun oğlu da konuştu" şeklinde bir sosyal medya paylaşımının haberleştirildiği belirtildi.

Söz konusu Twitter hesabının Bakan Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu’ya ait olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın oğlunun bahse konu sosyal medyada hesabı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu paylaşımın Sayın Bakanımızın oğluna aitmiş gibi ilişkilendirilmesi anlamsızdır. Sayın Bakanımızın oğlu adına açılan sahte hesapla ilgili de gerekli işlem başlatılmıştır."