Süleyman Soylu'nun yakalanan teröriste dair tweetine Yunanistan'dan yanıt! "Üzücü ve provokatif bir yalan"

Geçtiğimiz gün, Yunanistan Lavrion Kampı'nda terör örgütü PKK adına eylem yapmak için yetiştirilen 1 teröristin yakalanmasının ardından duyuru yapan Süleyman Soylu'nun paylaşımına, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'tan yanıt geldi.

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Süleyman Soylu'nun yakalanan teröriste dair tweetine Yunanistan'dan yanıt! "Üzücü ve provokatif bir yalan"

Geçtiğimiz gün İstanbul ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile yakalanan eylem hazırlığında 1 teröristin haberini sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen,"Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK’nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye’ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK’nın değil Yunanistan’ın da ilgiye ihtiyacı var" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yapmıştı. O paylaşıma Yunanistan'dan yanıt geldi.

"YUNANİSTAN BAKANI YALANLADI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Yunanistan'ın Atina şehrindeki Lavrion Kampı'nın PKK üyelerini yetiştirdiği konusundaki ifadelerini kabul etmeyen Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, kullanılan ifadeler için "Üzücü ve provokatif yalanlar" dedi.

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