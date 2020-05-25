Süleyman Soylu'yu gözyaşlarına boğan mektup! ''Babamın kanını yerde bırakmayın''
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında şehit ailelerinden ve şehit ailelerinden gelen mektuplardan bahsetti. Canlı yayında 7-8 yaşlarında bir şehit çocuğunun yazdığı cümleleri söyleyen Soylu, gözyaşları içinde anlattığı bu mektupla izleyenlerin yüreğini sızlattı.
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25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:40
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