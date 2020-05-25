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  3. Süleyman Soylu'yu gözyaşlarına boğan mektup! ''Babamın kanını yerde bırakmayın''

Süleyman Soylu'yu gözyaşlarına boğan mektup! ''Babamın kanını yerde bırakmayın''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında şehit ailelerinden ve şehit ailelerinden gelen mektuplardan bahsetti. Canlı yayında 7-8 yaşlarında bir şehit çocuğunun yazdığı cümleleri söyleyen Soylu, gözyaşları içinde anlattığı bu mektupla izleyenlerin yüreğini sızlattı.

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25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:40

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