Süleyman Turan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 19.Kasım.1936

Süleyman Turan kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Sinema Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu

Süleyman Turan doğum yeri : İstanbul

SÜLEYMAN TURAN BİYOGRAFİSİ

Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğmuştur. Gerçek Adı Süleyman Başturan’dır. İlk, orta ve liseyi Kadıköy’de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. Daha küçük yaşlarda sanata karşı meraklı olduğu için halkevlerine girer çıkardı. Oralarda çalışmalar yapan resim hocalarının atölyelerine katılır resim yapmayı öğrenirdi.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi ingiliz Filolojisine girer, ancak üçüncü sınıfa kadar okuyabildi.

Yedek subay olarak askere gitti. O sırada Kore savaşıvardır. Gönüllü olarak Türk birliğine katılır ve Japonya’ya gider. Bir gün, Japonya’da askerler arasında bir yetenek yarışması düzenlenir. Bu yarışmaya Türk askerler ingilizce yazılan bir piyes ile katılır ve oyun birinci seçilir. Bu onun sahne sanatlarına başladığı ilk denemesi olmuştur. Yine bir gece Tokyo’da bir gece kulübüne gittiklerinde bir film çekimine şahit olurlar. Brezilya-Japonya co-prodüksiyonu olan bir filmdir bu. Bu filmde figüran olarak oynar. Askerliği bitmesine rağmen Türkiye’ye dönmez ve uzun bir süre uzak doğu ve Amerika’da macera yaşar.

İlk kez sahneye İstanbul’da bir tiyatro oyunuyla çıktı. Oynadığı ilk film Osman Seden’in yönettiği ve baş rollerde; Türkan Şoray, Tamer Yiğit, Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen’in olduğu “Sayın Bayan” adlı filmdi.

Süleyman Turan, bir dönem de dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman “Akbaba” dergisinde yayımlandı. Önce Akşam gazetesinde başladı çizgi roman çizmeye. Senaryolarını da o yazıyordu. Bu arada afişler, kitap kapakları yapıyordu. Sonra Sabah gazetesinde 15 yıldan fazla çizgi roman çizdi. Hafta sonlarında ise Veli Efendi’de “At yarışları”nda bilet satar.

Tiyatro ve sinemaya karşı aşırı bir ilgisi vardır. İngiliz filolojisinde okurken her gece Gürdal Onur adlı arkadaşının oynadığı tiyatronun kulisine takılmaktadır. Sürekli gidip geldiği bu yer, ünlü tiyatro sanatçısı Saim Alpago’nun kurduğu özel tiyatrodur. O kadar sık gider ki oyunu adeta ezberlemiştir. Bir gün Selim Naşittiyatroya gelmeyince onun oynadığı rolü alır. 1962′de Tiyatroya başlar. "Harput'ta Bir Amerikalı" oyununda başrol bile oynadı.

1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayı kazanarak sinemaya adım attı. Aynı yarışmada o yıl Ajda Pekkan ve Ediz Hun birinci seçilerek sinemaya adım atmışlardır. Bu sırada Kemal filmdeki bir yetkili onun soyadını çok uzun bulur ve Başturan’ı Turan olarak değiştirir. “Sayın Bayan” filmi ile Türk sinemasına adım atar. Oldukça küçük bir roldür bu. Sonraki filmi “Koçum Benim”’de ise koca bir rolü vardır. Bu filmde Türk sinemasının kralı Ayhan Işık ile beraber oynar. Genellikle 'esas oğlan'ın sadık dostu rollerinde, sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmıştır.

1970 senesinde “Dikkat Kan Aranıyor” adlı filmde Ekrem Bora ile rolleri paylaşmış, akıl hastanesinden kaçan deli rolü ile olağanüstü bir performans göstermiştir. 1971senesinde Yılmaz Güney ile “Yarın Son Gündür” adlı filmi çevirir. Bu filmdeki rolü ile de 9. Antalya Film Şenliğinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alır. 1972yılında Antalya Film Festivalinde, “Güllü” ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini almıştır.

70′li yıllarda Türk sinemasındaki seks furyasından o da etkilendi. Bu dönemde birkaç sene sinemadan uzaklaşarak çizgi-roman ve senaryo yazarlığı yaptı. Bu sırada TRT’den gelen bir teklifi değerlendirir ve sesli çekilen ilk dizi filmlerden biri olan “Sarıpınar 1914″ de oynar.

Üç tane de film senaryosu yazmıştır. Bunlar; Dönme Dolap (Sinema Filmi)1983, Baş Belası (Sinema Filmi)1982, Sevgili Dayım (Sinema Filmi)1977 filmleridir.

Süleyman Turan, Candan Öncü ile evlidir ve Beliz (d.17 Temmuz 1967) adında kızı vardır.



Ödülleri :

1971 - Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, “Yarın Son Gündür” filmindeki rolü ile

1972 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, “Güllü” filmindeki rolü ile

Filmleri :

2015 - Sonsuz Bir Aşk (Jön Süleyman) (sinema filmi)

2010 - Ölüm

2010 - Yahşi Batı (Şerif Muphy)(sinema filmi)

2009 - Sonsuz (Jön Süleyman)

2008 - İzzet Günay Belgeseli (Kendisi) (Video)

2007 - Hicran Sokağı (Rıfkı)

2007 - Kabadayı (Cemil)

2006 - Fantastiğin Sineması (Kendisi)(sinema filmi)

2003 - Yeşilçam Denizi (Tv Programı)

2000 - Şöhret Tutkusu (TV Filmi)

1999 - Yılan Hikayesi (Başkomiser Kemal )

1998 - Sırılsıklam

1997 - Hatıralar / Her Şey Sizin İçin

1997 - Kır Çiçekleri (Yzb.M.Tevfik) (TV Filmi)

1994 - Aylaklar

1994 - Kimsesizler

1991 - Yıldızlar Gece Büyür (Şahap)

1990 - Yuva (Alkolik Şoför)(TV Dizisi)

1988 - Acı

1988 - Es Deli Rüzgar

1988 - 077 Hızır - Acil Servis

1987 - Bir Çember Kırılırken

1987 - Kuruluş / Osmancık

1987 - Sevdim Seni

1987 - Vurmayın

1986 - Yapayalnız br> 1986 - Kıskaç

1985 - Acı Sevda

1985 - Sosyete Şaban

1985 - Alkol

1985 - Acımak

1985 - Kaçış

1985 - Acıların Çocuğu

1985 - Kanun Adamı

1984 - Kadın Bir Defa Sever

1984 - Ayşem

1984 - Ejderin İntikamı

1984 - Darbe

1984 - Halk Düşmanı

1983 - Dönme Dolap

1983 - Gizli Kuvvet

1983 - Bataklıkta Bir Gül

1983 - Kurban

1983 - Küçük Ağa

1981 - Şaka Yapma

1981 - Bay Alkolü Takdimimdir

1979 - Köşe Kapmaca

1979 - Vah Başımıza Gelenler

1979 - Kalleş Adam

1979 - Üç Tatlı Bela

1978 - Cevriyem

1978 - Yüz Numaralı Adam

1977 - Sevgili Dayım

1977 - Hatasız Kul Olmaz

1977 - Lanet / İlenç

1977 - Bir Adam Yaratmak

1976 - Delicesine

1976 - Nereye Bakıyor Bu Adamlar

1976 - Gel Barışalım

1975 - İzin

1975 - Delicesine

1975 - Tatlı Tatlı

1975 - Fıstıklar

1975 - Gördüğün Yerde Vur

1975 - Haydi Gençlik Hop Hop

1975 - Panik

1975 - Yatak Hikayemiz

1975 - Gece Kuşu Zehra

1975 - Çapkın Hırsız

1975 - Beş Milyoncuk Borç Verir misin

1974 - Dayı

1974 - İstek

1974 - Yalnız Adam

1974 - Reisin Kızı

1974 - Hostes

1974 - Kısmet

1973 - Kara Pençe'nin İntikamı

1973 - Düşman

1973 - Öksüzler

1973 - Siyah Gelinlik

1973 - Kara Pençe

1973 - Kaderim Kanla Yazıldı

1973 - Ben Böyle Doğdum

1973 - Katran Bebek

1973 - Yabancı

1973 - Zalim

1973 - Ölüm Satanlar

1972 - Elveda Meyhaneci

1972 - Aşk Fırtınası

1972 - Delioğlan

1972 - Gece

1972 - Bir Aşk Bin Ölüm

1972 - Şehmuz

1972 - Hayatımın En Güzel Yılları

1972 - Çöl Kartalı

1971 - Korkusuz Kaptan Swing

1971 - Yarın Son Gündür

1971 - Yedi Kocalı Hürmüz

1971 - Asrın Kadını

1971 - Çıngar Başlıyor

1971 - Güllü

1971 - Kalleşlere Af Yok

1971 - Ölüm Korkusu

1971 - Sevimli Hırsız

1971 - Üç Öfkeli Adam

1971 - Üç Kabadayı

1971 - On Küçük Şeytan

1971 - Ayşecik Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde

1970 - Kaderin Ağları

1970 - Devler Geliyor

1970 - Mağrur Kadın

1970 - Kalbimin Efendisi

1970 - Gölgedeki Adam

1970 - Üç Kral Serseri

1970 - Küçük Hanımın Şoförü

1970 - Akrep Tuzağı

1970 - Dikkat Kan Aranıyor

1970 - Yeşil Kurbağalar

1970 - Gönül Meyhanesi

1970 - Tatlı Meleğim

1969 - Çakırcalı Mehmet Efe

1969 - Öldüren Aşk

1969 - Boş Çerçeve

1969 - Damga

1969 - Kahraman Delikanlı

1969 - Muhabbet Kuşu

1969 - Bir Çirkin Adam

1969 - Kan Su Gibi Akacak

1968 - Gül ve Şeker

1968 - Maskeli Beşlerin Dönüşü

1968 - İngiliz Kemal

1968 - Gönüllü Kahramanlar

1968 - Korkusuz Yabancı

1968 - Tek Kurşun

1968 - Aşkım Günahımdır

1968 - Kezban

1968 - Maskeli Beşler

1967 - Karaoğlan Yeşil Ejder

1967 - Hindistan Cevizi

1967 - Silahsız Dövüşelim

1967 - Zehirli Hayat

1967 - Sinekli Bakkal

1967 - Aslan Yürekli Reşat

1967 - Demir Yumruklu Üçler

1967 - Erkek Adam Sözünde Durur

1967 - Yıkılan Yuva

1967 - Yarın Çok Geç Olacak

1967 - Kardeş Kavgası

1967 - Serseri

1967 - Üç Sevdalı Kız

1966 - Denizciler Geliyor

1966 - Siyahlı Kadın

1966 - Meleklerin İntikamı

1966 - Vatan Kurtaran Aslan

1966 - Fatih'in Fedaisi

1966 - İntikam Ateşi

1966 - Fırtına Beşler

1966 - Ölüm Yaklaşıyor

1966 - İhtiras Kurbanları

1966 - Altın Küpeler

1965 - Üç Kardeşe Bir Gelin

1965 - Sevgili Öğretmenim

1965 - Artık Düşman Değiliz

1965 - Garip Bir İzdivaç

1965 - Bir Gönül Oyunu

1965 - Babamız Evleniyor

1965 - Severek Ölenler

1964 - Beş Şeker Kız

1964 - Gençlik Rüzgarı

1964 - Bana Derler Külhanlı

1964 - Muhteşem Serseri

1964 - Gecelerin Kadını

1964 - Koçum Benim

1964 - Hızır Dede

1964 - Kral Arkadaşım

1964 - Kimse Fatma Gibi Öpemez

1963 - Beyaz Güvercin

1963 - Sayın Bayan