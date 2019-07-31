Süleyman Turan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
Süleyman Turan Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Süleyman Turan hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?
Doğum tarihi : 19.Kasım.1936
Süleyman Turan kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Akrep
Meslek : Sinema Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu
Süleyman Turan doğum yeri : İstanbul
SÜLEYMAN TURAN BİYOGRAFİSİ
Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğmuştur. Gerçek Adı Süleyman Başturan’dır. İlk, orta ve liseyi Kadıköy’de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. Daha küçük yaşlarda sanata karşı meraklı olduğu için halkevlerine girer çıkardı. Oralarda çalışmalar yapan resim hocalarının atölyelerine katılır resim yapmayı öğrenirdi.
Daha sonra İstanbul Üniversitesi ingiliz Filolojisine girer, ancak üçüncü sınıfa kadar okuyabildi.
Yedek subay olarak askere gitti. O sırada Kore savaşıvardır. Gönüllü olarak Türk birliğine katılır ve Japonya’ya gider. Bir gün, Japonya’da askerler arasında bir yetenek yarışması düzenlenir. Bu yarışmaya Türk askerler ingilizce yazılan bir piyes ile katılır ve oyun birinci seçilir. Bu onun sahne sanatlarına başladığı ilk denemesi olmuştur. Yine bir gece Tokyo’da bir gece kulübüne gittiklerinde bir film çekimine şahit olurlar. Brezilya-Japonya co-prodüksiyonu olan bir filmdir bu. Bu filmde figüran olarak oynar. Askerliği bitmesine rağmen Türkiye’ye dönmez ve uzun bir süre uzak doğu ve Amerika’da macera yaşar.
İlk kez sahneye İstanbul’da bir tiyatro oyunuyla çıktı. Oynadığı ilk film Osman Seden’in yönettiği ve baş rollerde; Türkan Şoray, Tamer Yiğit, Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen’in olduğu “Sayın Bayan” adlı filmdi.
Süleyman Turan, bir dönem de dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman “Akbaba” dergisinde yayımlandı. Önce Akşam gazetesinde başladı çizgi roman çizmeye. Senaryolarını da o yazıyordu. Bu arada afişler, kitap kapakları yapıyordu. Sonra Sabah gazetesinde 15 yıldan fazla çizgi roman çizdi. Hafta sonlarında ise Veli Efendi’de “At yarışları”nda bilet satar.
Tiyatro ve sinemaya karşı aşırı bir ilgisi vardır. İngiliz filolojisinde okurken her gece Gürdal Onur adlı arkadaşının oynadığı tiyatronun kulisine takılmaktadır. Sürekli gidip geldiği bu yer, ünlü tiyatro sanatçısı Saim Alpago’nun kurduğu özel tiyatrodur. O kadar sık gider ki oyunu adeta ezberlemiştir. Bir gün Selim Naşittiyatroya gelmeyince onun oynadığı rolü alır. 1962′de Tiyatroya başlar. "Harput'ta Bir Amerikalı" oyununda başrol bile oynadı.
1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayı kazanarak sinemaya adım attı. Aynı yarışmada o yıl Ajda Pekkan ve Ediz Hun birinci seçilerek sinemaya adım atmışlardır. Bu sırada Kemal filmdeki bir yetkili onun soyadını çok uzun bulur ve Başturan’ı Turan olarak değiştirir. “Sayın Bayan” filmi ile Türk sinemasına adım atar. Oldukça küçük bir roldür bu. Sonraki filmi “Koçum Benim”’de ise koca bir rolü vardır. Bu filmde Türk sinemasının kralı Ayhan Işık ile beraber oynar. Genellikle 'esas oğlan'ın sadık dostu rollerinde, sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmıştır.
1970 senesinde “Dikkat Kan Aranıyor” adlı filmde Ekrem Bora ile rolleri paylaşmış, akıl hastanesinden kaçan deli rolü ile olağanüstü bir performans göstermiştir. 1971senesinde Yılmaz Güney ile “Yarın Son Gündür” adlı filmi çevirir. Bu filmdeki rolü ile de 9. Antalya Film Şenliğinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alır. 1972yılında Antalya Film Festivalinde, “Güllü” ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini almıştır.
70′li yıllarda Türk sinemasındaki seks furyasından o da etkilendi. Bu dönemde birkaç sene sinemadan uzaklaşarak çizgi-roman ve senaryo yazarlığı yaptı. Bu sırada TRT’den gelen bir teklifi değerlendirir ve sesli çekilen ilk dizi filmlerden biri olan “Sarıpınar 1914″ de oynar.
Üç tane de film senaryosu yazmıştır. Bunlar; Dönme Dolap (Sinema Filmi)1983, Baş Belası (Sinema Filmi)1982, Sevgili Dayım (Sinema Filmi)1977 filmleridir.
Süleyman Turan, Candan Öncü ile evlidir ve Beliz (d.17 Temmuz 1967) adında kızı vardır.
Ödülleri :
1971 - Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, “Yarın Son Gündür” filmindeki rolü ile
1972 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, “Güllü” filmindeki rolü ile
Filmleri :
2015 - Sonsuz Bir Aşk (Jön Süleyman) (sinema filmi)
2010 - Ölüm
2010 - Yahşi Batı (Şerif Muphy)(sinema filmi)
2009 - Sonsuz (Jön Süleyman)
2008 - İzzet Günay Belgeseli (Kendisi) (Video)
2007 - Hicran Sokağı (Rıfkı)
2007 - Kabadayı (Cemil)
2006 - Fantastiğin Sineması (Kendisi)(sinema filmi)
2003 - Yeşilçam Denizi (Tv Programı)
2000 - Şöhret Tutkusu (TV Filmi)
1999 - Yılan Hikayesi (Başkomiser Kemal )
1998 - Sırılsıklam
1997 - Hatıralar / Her Şey Sizin İçin
1997 - Kır Çiçekleri (Yzb.M.Tevfik) (TV Filmi)
1994 - Aylaklar
1994 - Kimsesizler
1991 - Yıldızlar Gece Büyür (Şahap)
1990 - Yuva (Alkolik Şoför)(TV Dizisi)
1988 - Acı
1988 - Es Deli Rüzgar
1988 - 077 Hızır - Acil Servis
1987 - Bir Çember Kırılırken
1987 - Kuruluş / Osmancık
1987 - Sevdim Seni
1987 - Vurmayın
1986 - Yapayalnız br> 1986 - Kıskaç
1985 - Acı Sevda
1985 - Sosyete Şaban
1985 - Alkol
1985 - Acımak
1985 - Kaçış
1985 - Acıların Çocuğu
1985 - Kanun Adamı
1984 - Kadın Bir Defa Sever
1984 - Ayşem
1984 - Ejderin İntikamı
1984 - Darbe
1984 - Halk Düşmanı
1983 - Dönme Dolap
1983 - Gizli Kuvvet
1983 - Bataklıkta Bir Gül
1983 - Kurban
1983 - Küçük Ağa
1981 - Şaka Yapma
1981 - Bay Alkolü Takdimimdir
1979 - Köşe Kapmaca
1979 - Vah Başımıza Gelenler
1979 - Kalleş Adam
1979 - Üç Tatlı Bela
1978 - Cevriyem
1978 - Yüz Numaralı Adam
1977 - Sevgili Dayım
1977 - Hatasız Kul Olmaz
1977 - Lanet / İlenç
1977 - Bir Adam Yaratmak
1976 - Delicesine
1976 - Nereye Bakıyor Bu Adamlar
1976 - Gel Barışalım
1975 - İzin
1975 - Delicesine
1975 - Tatlı Tatlı
1975 - Fıstıklar
1975 - Gördüğün Yerde Vur
1975 - Haydi Gençlik Hop Hop
1975 - Panik
1975 - Yatak Hikayemiz
1975 - Gece Kuşu Zehra
1975 - Çapkın Hırsız
1975 - Beş Milyoncuk Borç Verir misin
1974 - Dayı
1974 - İstek
1974 - Yalnız Adam
1974 - Reisin Kızı
1974 - Hostes
1974 - Kısmet
1973 - Kara Pençe'nin İntikamı
1973 - Düşman
1973 - Öksüzler
1973 - Siyah Gelinlik
1973 - Kara Pençe
1973 - Kaderim Kanla Yazıldı
1973 - Ben Böyle Doğdum
1973 - Katran Bebek
1973 - Yabancı
1973 - Zalim
1973 - Ölüm Satanlar
1972 - Elveda Meyhaneci
1972 - Aşk Fırtınası
1972 - Delioğlan
1972 - Gece
1972 - Bir Aşk Bin Ölüm
1972 - Şehmuz
1972 - Hayatımın En Güzel Yılları
1972 - Çöl Kartalı
1971 - Korkusuz Kaptan Swing
1971 - Yarın Son Gündür
1971 - Yedi Kocalı Hürmüz
1971 - Asrın Kadını
1971 - Çıngar Başlıyor
1971 - Güllü
1971 - Kalleşlere Af Yok
1971 - Ölüm Korkusu
1971 - Sevimli Hırsız
1971 - Üç Öfkeli Adam
1971 - Üç Kabadayı
1971 - On Küçük Şeytan
1971 - Ayşecik Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde
1970 - Kaderin Ağları
1970 - Devler Geliyor
1970 - Mağrur Kadın
1970 - Kalbimin Efendisi
1970 - Gölgedeki Adam
1970 - Üç Kral Serseri
1970 - Küçük Hanımın Şoförü
1970 - Akrep Tuzağı
1970 - Dikkat Kan Aranıyor
1970 - Yeşil Kurbağalar
1970 - Gönül Meyhanesi
1970 - Tatlı Meleğim
1969 - Çakırcalı Mehmet Efe
1969 - Öldüren Aşk
1969 - Boş Çerçeve
1969 - Damga
1969 - Kahraman Delikanlı
1969 - Muhabbet Kuşu
1969 - Bir Çirkin Adam
1969 - Kan Su Gibi Akacak
1968 - Gül ve Şeker
1968 - Maskeli Beşlerin Dönüşü
1968 - İngiliz Kemal
1968 - Gönüllü Kahramanlar
1968 - Korkusuz Yabancı
1968 - Tek Kurşun
1968 - Aşkım Günahımdır
1968 - Kezban
1968 - Maskeli Beşler
1967 - Karaoğlan Yeşil Ejder
1967 - Hindistan Cevizi
1967 - Silahsız Dövüşelim
1967 - Zehirli Hayat
1967 - Sinekli Bakkal
1967 - Aslan Yürekli Reşat
1967 - Demir Yumruklu Üçler
1967 - Erkek Adam Sözünde Durur
1967 - Yıkılan Yuva
1967 - Yarın Çok Geç Olacak
1967 - Kardeş Kavgası
1967 - Serseri
1967 - Üç Sevdalı Kız
1966 - Denizciler Geliyor
1966 - Siyahlı Kadın
1966 - Meleklerin İntikamı
1966 - Vatan Kurtaran Aslan
1966 - Fatih'in Fedaisi
1966 - İntikam Ateşi
1966 - Fırtına Beşler
1966 - Ölüm Yaklaşıyor
1966 - İhtiras Kurbanları
1966 - Altın Küpeler
1965 - Üç Kardeşe Bir Gelin
1965 - Sevgili Öğretmenim
1965 - Artık Düşman Değiliz
1965 - Garip Bir İzdivaç
1965 - Bir Gönül Oyunu
1965 - Babamız Evleniyor
1965 - Severek Ölenler
1964 - Beş Şeker Kız
1964 - Gençlik Rüzgarı
1964 - Bana Derler Külhanlı
1964 - Muhteşem Serseri
1964 - Gecelerin Kadını
1964 - Koçum Benim
1964 - Hızır Dede
1964 - Kral Arkadaşım
1964 - Kimse Fatma Gibi Öpemez
1963 - Beyaz Güvercin
1963 - Sayın Bayan
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