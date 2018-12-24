Süleymanpaşa judoda Süper Lig’de

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Süper Lig'e yükselme karşılaşmalarında aldığı başarılı sonuçlarla hem kadınlar hem erkeklerde Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen 7 kadın ve 9 erkek takımın katılımıyla gerçekleşen Spor Toto Süper Lig yükselme müsabakalarında Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü kadınlarda Türkiye 2.'si erkeklerde ise Türkiye 3.'sü olarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

Hem kadın hem de erkek kategorisinde süper lige yükselmeyi başardı

Kadınlarda tüm rakiplerini tek tek geçen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü finalde İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne 3-2 mağlup olarak 2. olurken erkeklerde yarı finalde Ordu Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 kaybetti. 3.'lük maçında Batman Belediyespor'u 5-0 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

2019 yılında süper ligde mücadele edecekler

2018 yılını büyük bir zaferle kapatan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü, bu başarı ile hem kadınlar hem de erkeklerde 2019 yılında Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Ferdi karşılaşmalarda Mustafa Koç ve Nazmi Bitkin gururlandırdı

Öte yandan ferdi karşılaşmalarda da başarısını devam ettiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü, Mustafa Koç ile Türkiye birinciliği ve Nazmi Bitkin ile de Türkiye üçüncülüğü kazandı.

"Başarılı sporcularımızı kutluyorum"

Süper Lig'e yükselen hem kadın hem de erkek judo ekibini kutlayan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü Başkanı Deniz Taner "Başarılı sporcularımızı kutluyorum. Hem kadın hem de erkek takımımız başarıları ile göğsümüzü kabarttı. Bu başarının Süper Lig'de de devam edeceğine inanıyorum" dedi.

"Bu ekip Süper Lig'de de adından çok söz ettirecek"

Judo'da gelen başarının çalışmanın eseri olduğuna dikkat çeken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Bu çocuklar uzun zamandır çalışıyor ve bu başarı bir tesadüf değil. Emeğin, çalışmanın, yatırımın eseri. Ben şehrimizin adının duyulmasını sağlayan, hem kadın hem de erkek kategorisinde bizleri Süper Lig'e taşıyan sporcularımızı kutluyor, onların üzerinde emeği geçen ailelerimiz, öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü yönetimimizi teşekkür ediyorum. Bu ekip Süper Lig'de de adından çok söz ettirecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA