Süleymanpaşa katlı yeraltı otoparkı hizmete açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "Süleymanpaşa Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi" projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan katlı yeraltı otoparkı hizmete açıldı.

Eski Tuğlalı Park'ta düzenlenen açılışta konuşan Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, kentleri çekici kılan ve kimlik kazandıran en önemli bölgenin sahip olduğu meydanlar olduğunu söyledi.

Katlı yer altı otoparkının da Tekirdağ'a yeni bir kimlik kazandıracağını ifade eden Şaşmaz, "Kentleri çekici kılan sahip olduğu meydanlardır. Avrupa ülkeleri olsun diğer ülkeler olsun o ülkelerdeki şehirleri güzelleştiren o kentin meydanlarıdır. Aynı zamanda o kentte bulunan tarihi dokuyu gösteren tarihi yapılar ve tarihi binalardır. Şu anda açılışını yapacağımız katlı otopark ve meydan düzenlemesinin bu kentin kimliğinde önemli bir yeri olacaktır." diye konuştu.

- "Bizim görevimizi sadece Süleymanpaşa'ya hizmet etmek değil"

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da proje ile Tekirdağ'ın nefes alacağını ve eğlenecek bir alana kavuşacağını ifade etti.

Büyükşehir belediyesi olarak ilçe ayrımı yapmaksızın her yere eşit şekilde destek vereceklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Burası artık birçok etkinliklerin yapıldığı, insanların canı sıkıldığı zaman gezip eğleneceği alan haline olacak. Akşamları şu havuzun renkli gösterisinde Tekirdağ'ın üzümü salkım salkım şarkısını dinlendiğiniz zaman rahatlayacaksınız. Bizim görevimizi sadece Süleymanpaşa'ya hizmet etmek değil. Bütün ilçelerimize ayrım gözetmeden aynı desteği aynı yardımı yapacağız. Çünkü bizi bu göreve Tekirdağ halkı getirdi. Tekirdağ halkı hizmetlerin en güzelini almaya layıktır."

Açılışa, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Katlı yeraltı otoparkı kurdele kesimiyle hizmete açıldı.





Kaynak: AA