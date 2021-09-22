Sülfat ne demek, TDK'ya göre Sülfat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sülfat ne demek? Sülfat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sülfat kelimesi. Peki sülfat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sülfat nedir, sülfat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Sülfat kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Sülfat kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SÜLFAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sülfat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sülfat kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sülfat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sülfürik asidin tuzu veya esteri



SÜLFAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- amonyum sülfat, bakır sülfat, baryum sülfat, demir sülfat, magnezyum sülfat, potasyum sülfat, sodyum sülfat, kinin sülfatı

