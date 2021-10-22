Sülfür ne demek, TDK'ya göre Sülfür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sülfür ne demek? Sülfür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sülfür kelimesi. Peki sülfür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sülfür nedir, sülfür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SÜLFÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sülfür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sülfür kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sülfür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kükürdün başka bir elementle yaptığı bileşik



SÜLFÜR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- potasyum sülfür

