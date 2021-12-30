Sülfürik ne demek, TDK'ya göre Sülfürik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sülfürik ne demek? Sülfürik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sülfürik kelimesi. Peki sülfürik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sülfürik nedir, sülfürik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SÜLFÜRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sülfürik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sülfürik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sülfürik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sülfürle ilgili



SÜLFÜRİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- sülfürik asit

