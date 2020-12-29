Sulhen ne demek? Sulhen kelimesinin anlamı nedir? Sulh ne demek?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski oyuncusu Max Kruse hakkında yaptığı açıklamada kullanılan 'Sulhen' kelimesi, taraftarlar tarafından merak edildi. Açıklamada, "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır." ifadelerine yer verilmişti. Peki, Sulhen ne demek? Sulhen kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar..

SULHEN NE DEMEK?

Sulh, kelime olarak barış ve uzlaşma anlamına gelir. Hukuki bir terim olarak sulh, ihtilaflı tarafların karşılıklı rıza ve fedakârlıklarıyla, aralarında bulunan hukuki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlık ya da tereddütlü duruma son vermek için yaptıkları sözleşmeyi ifade eder.

Sulhen kelimesi ise sulh tarzında, barış yoluyla. Anlaşmak suretiyle. Anlamlarına gelir.