Sulhi Dölek Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SULHİ DÖLEK KİMDİR?

Doğum tarihi : 20.Eylül.1948 Ölüm tarihi : 07.Kasım.2005

Sulhi Dölek kaç yaşında öldü : 57

Burcu : Başak

Meslek : Yazar, Senarist

Sulhi Dölek doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

SULHİ DÖLEK BİYOGRAFİSİ

Sulhi Dölek, 20 Eylül 1948 tarihinde İstanbul’da Fatih semtinin Çarşamba mahallesinde doğmuştur. İlk ve ortaokulu İstanbul Rami'de okudu. Heybeliada’daki Deniz Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1979'de Deniz Harp Okulu'nu bitirdi. Ardında askeriye adına ABD.de 1971 – 1975 yılları arasında Michigan Üniversitesi'nde gemi yapımı ve makine mühendisliği dallarında iki ayrı yüksek lisans yaptı. 1982 yılına kadar İstanbul Taşkızak tersanesinde görev yaptı. Sonraki 3 yıl Deniz Harp Okulu'nda öğretim görevlisi olarak bulundu, sonra emekli olana kadar yine Taşkızak tersanesinde görev yaptı.

Deniz kuvvetleri Komutanlığında, 1989yılına kadar Gemi İnşa Yüksek Mühendisi olarak çeşitli görevlerde bulundu. 1989'da yarbay rütbesiyle emekli oldu.

Bu arada hikaye kitapları da yazan Sulhi Dölek, ordudan ayrıldıktan sonra senaristliğe de adım attı. "Süper Baba" (atv, 1993-1997), "Külyutmaz" (TRT, 1994-1996), "İkinci Bahar" (atv, 1998-2000), Truva Katırı romanından uyarladığı "Koltuk Sevdası" (TRT ve Star, 2000-2001) ve "Yabancı Damat" (Kanal.D 2004-2005) adlı TV dizilerinin senaryolarını, Devlet Tiyatroları repertuarına giren (1999) Kuşkucu adlı oyunu ve çok sayıda radyo oyunu yazdı. TYS ve PEN Yazarlar Derneği üyesi.

İlk öyküsü "Unutulan" 1969'da Varlık Yıllığı'nda çıktı. Özellikle 1969-1979 yıllarında Akbaba dergisine yazdığı mizah öyküleri ve yazılarıyla tanındı. Milliyet ve Cumhuriyet gazeteleri ile Çivi, Tempo ve Nokta dergilerindeki yazılarını Varlık'ta sürdürdü. Çok sayıda tiyatro, radyo ve televizyon oyunu yazmıştır.

Öykülerinde insan-toplum gerçeğinin çatışma durumlarını konu edindi. Toplumsal yapıdaki değişimin, insanın dünyasına yansılarının doğurduğu durumları ironik biçimde anlatması, öykülerinin en belirgin yanıdır. Yansıtılan gerçekliğin ardındaki mizahi öğe, kara mizah boyutundadır.

'Kiracı' adlı romanı 1987'de sinemaya uyarlandı.

Sulhi Dölek, Nevin hanım ile 7 Temmuz 1977 tarihinde evlendi. Suna ve Duygu adında iki kızı vardır.

Sulhi Dölek, 7 Kasım 2005 tarihinde beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Hastanesi'nde 57 yaşında öldü.



Ödülleri:

1969 - Yusuf Ziya Ortaç Armağanı ("Dünya Dönmüyor Artık").

1974 - Milliyet Yayınları Roman Ödülü (üçüncülük) (Korugan).

1979 - Kültür Bakanlığı Dünya Çocuk Yılı Yarışması Roman Birinciliği (Yeşil Bayır).

1983 - Sabahattin Ali Öykü Ödülü (Vidalar).

1983 - Madaralı Roman Ödülü (Kiracı).

1994 - Nadir Nadi Abalıoğlu Öykü Ödülü (Aynalar).

1996 - İş Bankası Edebiyat Büyük Ödülü (Kirpi).

1999 - Devlet Tiyatroları I. Oyun Yazma Yarışması (mansiyon) (Kuşkucu)

Yazdığı Senaryolardan Bazıları :

Süper Baba

Külyutmaz

İkinci Bahar

Unutma Beni

Yabancı Damat

Beyaz Gelincik

Büyük Umutlar

Ah Be İstanbul

Alacakaranlık

Bizimkiler

Kiracı

Koltuk Sevdası

Yazdığı Kitaplarından Bazıları :

Roman:

1975 - Korugan

1980 - Geç Başlayan Yargılama

1982 - Kiracı

1988 - Teslim Ol Küçük

1991 - Truva Katırı

1997 - Kirpi

Öykü:

1983 - Vidalar

1990 - Balığın Şarkısı

1994 - Aynalar

1997 - Habis'in Serüvenleri

Tiyatro Oyunu :

Kuşkucu

İnceleme:

1990 - İçimizdeki Yasakçı

Çocuk Kitabı:

1979 - Yeşil Bayır, (roman)

1979 - Kahkaha Tarlası, (roman)

1981 - Arkadaşım Dede, (roman)

1983 - Üçüncü Kattaki At, (roman)

1992 - Kestane Şekeri, (öykü)

1995 - Hayvanlar Alfabesi, (şiir)

2002 - Her Şeyi Bilen Çocuk, (öykü)

2002 - Küçük Çalgıcılar, (öykü)

Yaptığı Çeviriler :

1983 - Bitkilerin Gizli Yaşamı (P. Tompkins-C. Bird)

1992 - Karanlığın Kahkahası (A. Bierce)