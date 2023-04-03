Suliman Murtazaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suliman Murtazaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suliman Murtazaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suliman Murtazaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suliman Murtazaev 19 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Муртазаев Сулиман Абубакарович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suliman Murtazaev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Suliman Murtazaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Suliman Murtazaev'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Suliman Murtazaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suliman Murtazaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suliman Murtazaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suliman Murtazaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mayıs 2021 yılında Akhmat II

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Suliman Murtazaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suliman Murtazaev şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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