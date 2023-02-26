Sulkhan Svianadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulkhan Svianadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sulkhan Svianadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sulkhan Svianadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sulkhan Svianadze 5 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sulkhan Svianadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Sulkhan Svianadze'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sulkhan Svianadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sulkhan Svianadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sulkhan Svianadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sulkhan Svianadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında WIT Georgia II

1 Haziran 2022 yılında WIT Georgia

Sulkhan Svianadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sulkhan Svianadze şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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