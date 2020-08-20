Sully Filmi vizyon tarihi nedir? Sully filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

İlk kez 2016 yılında vizyona girev ve büyük ilgi gören Sully filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Merak edilen film hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

SULLY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sully, 15 Ocak 2009'da arızalanan yolcu uçağını Hudson Nehri'ne indiren, bir nevi imkânsızı başarıp kahraman haline gelen pilot Chesley Sullenberger'i konu ediniyor. Kaptan Sully elverişsiz koşullarda uçağı Hudson Nehri'ne indirmeyi başarıp 155 yolcunun hayatını kurtarmıştır. Fakat her ne kadar medya ve halk tarafından usta uçuş yeteneği, cesareti ile gündeme gelse de bazı yetkililer tarafından açılan soruşturma nedeniyle itibarını ve işini kaybetme tehlikesi ile yüz yüze gelecektir.Filmin başrolünde efsane oyuncu Tom Hanks yer alırken filmin yönetmenliğini ise Oscar ödüllü yönetmen Clint Eastwood üstleniyor. Ayrıca filmin hikâyesi Sulenberger ve Jeffrey Zaslow'un "Highest Duty" adlı kitabından uyarlandı.

SULLY FİLMİ OYUNCULARI ?

Filmin başrolünde efsane oyuncu Tom Hanks yer alırken filmin yönetmenliğini ise Oscar ödüllü yönetmen Clint Eastwood üstleniyor. Ayrıca filmin hikayesi Sulenberger ve Jeffrey Zaslow'un "Highest Duty" adlı kitabından uyarlandı. Filmin diğer oyuncuları ise Laura Linney, Anna Gunn, Aaron Eckhart, Sam Huntington'tur.