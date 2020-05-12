Süloğlu'nda çocuk parkları dezenfekte edildi

EDİRNE (AA) - Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, 0-14 yaş arası çocuklar için uygulanacak sokağa çıkma izni öncesi ilçedeki çocuk parklarının dezenfekte edildiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çocukların uzun süredir evde kaldığını belirtti.

Sokağa çıkma izinleri öncesi ilçedeki çocuk parklarının belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiğini aktaran Ormankıran, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bizler için çok değerli. Tedbirler kapsamında uzun bir süredir evdeler. Geçtiğimiz günlerde yaşlılarımız 4 saat boyunca dışarı çıkmışlardı. Aynı uygulama bu kez çocuklar için geçerli olacak. Belediye ekiplerimiz çocuklarımızın ilgi göstereceği yerlerin başında gelen parkları titizlikle dezenfekte etti. Çocuklarımızın dışarıda olduğu sürece vatandaşlarımızın çocuklarımızla sosyal mesafeyi korumalarını tavsiye ediyoruz. Herkes kurallara uyarsa salgını en iyi şekilde atlatacağız."

Kaynak: AA