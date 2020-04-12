Süloğlu'nda koronavirüs tedbirleri

EDİRNE (AA) - Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede yoğun önlemler alındığını bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren tedbir alıp, düzenli olarak dezenfekte çalışması yaptıklarını belirtti.

Edirne Valiliği ve Süloğlu Kaymakamlığıyla birlikte koordineli bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Ormankıran, "Amacımız bu virüsün ilçemizde görülmemesi. Şuana kadar çok şükür bir sıkıntımız olmadı. Düzenli olarak ekiplerimiz tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı marketler, işletmeler ve tarım aletleri satış yerlerini dezenfekte yapıyorlar. Ayrıca tüm cadde ve sokaklarımız köpüklü sularla yıkandıktan sonra, özel alkol bazlı yüzey temizleyicileri ile dezenfekte ediliyor." ifadelerini kullandı.

Ormankıran, tedbirler kapsamında ilçedeki esnaf ve vatandaşlara 2 bin maske ve eldiven dağıttıklarını belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini aktaran Ormankıran, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlığını çok önemsiyoruz. Bunun içinde ilçe esnafımız başta olmak üzere her hafta cuma günü kurulan pazarımızda, pazarcı esnafımıza ve halkımıza maske dağıtıyoruz. Ayrıca pazarcı esnafımıza uyarıcı tabelalar dağıtarak gerekli tedbirleri almaları için uyarıyoruz. Yine gün içerisinde tüm esnafımıza eldiven ve maske dağıtımına devam ediyoruz. Pazar yerimizi köpüklü sularla yıkadıktan sonra dezenfekte ediyoruz. Tek amacımız sağlıklı yarınlarımız için bu tedbir günlerinde hep birlikte virüse yakalanmadan atlatmak.Tüm vatandaşlarımızın da kendi kişisel hijyen kurallarını uygulaması gerekmektedir. Bugünler geçecek ve bizler hep birlikte sağlıklı güzel günlerde güzel etkinliklerde buluşacağız."

Kaynak: AA