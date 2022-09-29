Sultabeyli'deki fabrika yangınına Tuzla Belediyesi'nden destek!

Dün akşam saatlerinde Sultanbeyli'de bir çelik tencere fabrikasında çıkan yangına Tuzla Belediyesi ekipleri de müdahalede bulundu.

Rukiye Karapunar
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Sultabeyli'deki fabrika yangınına Tuzla Belediyesi'nden destek!

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve ekiplerin büyük bir güçlükle çalıştığı fabrika yangınında İstanbul'un pek çok ilçe itfaiyeleri müdahalede bulunmak için geldiler. Tuzla Belediyesi ekipleri de yangın söndürme işlemlerine destek olmak amacıyla çalışmalara katıldı.

TUZLA BELEDİYESİ EKİPLERİ DE ÇALIŞMALARA KATILDI

Sultanbeyli’de çelik tencere fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 13 saat süren çalışmaları sonucu itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldılar. Yangın söndürme çalışmalarına Başkan Şadi Yazıcı'nın talimatlarıyla Tuzla Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdiler.

Sultabeyli'deki fabrika yangınına Tuzla Belediyesi'nden destek!

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