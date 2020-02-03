Sultan 2. Murad vefatının 569'uncu yılında Bursa'daki kabri başında anıldı

BURSA (AA) - Osmanlı Devleti'nin 6'ncı padişahı 2. Murad'ın vefatının 569'uncu yılı dolayısıyla Bursa'da kabri başında anma töreni yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2. Murad'ın, Muradiye Külliyesi'ndeki türbesi ziyaret edildi.

Yasin suresinin okunmasının ardından konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi'ye, Orhan Bey'den Yıldırım Bayezid'e, Murad Hüdavendigar'dan Çelebi Mehmed'e kadar Bursa'nın inşası, imarı ve ihyasında emeği geçen tüm padişahları hayırla yad ettiklerini belirtti.

Aktaş, İstanbul'un fethinden sonra Bursa'ya değer veren tüm ecdadı rahmetle anarak, şunları kaydetti:

"Sultan Murad Han ince ruhlu, hassas, lütufkar, adil, merhametli, sözüne sadık, cesur ve tedbir sahibi, kumanda kabiliyeti yüksek devlet adamıydı. Hemen bütün ömrünü savaş alanlarında geçirdi. Buna rağmen imar işlerini asla aksatmadı. Çok eser bıraktığı için 'Ebu'l Hayrat' diye anılırdı. Saltanatı döneminde Bursa, Edirne ve başka şehirlerde yoksullar için imaretler, vakıflar ve ulema için medreseler yaptırdı. İnşallah bu program, Sultan 2. Murad Han'ı daha iyi anlamamıza vesile olacaktır. Allah ondan razı olsun."

Tören, dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA