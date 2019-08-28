İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sultan Alparslan Külliyesi şekilleniyor

Sultan Alparslan Külliyesi şekilleniyor

Kars'ta yapına başlanan Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisi şekillenmeye başladı.

Sultan Alparslan Külliyesi şekilleniyor

Kars'ta yapına başlanan Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisi şekillenmeye başladı.

Temeli 2018 yılında atılan ve yapımına başlanan Sultan Alparslan Külliyesi 18 bin metrekare alanda inşa ediliyor. Çok sayıda işçinin çalıştığı külliye şekilleniyor.

Altında yaklaşık 500 araçlık kapalı otoparkında bulunacağı Sultan Alparslan Külliyesi'nde ayrıca cami ve sosyal donatıların da bulunacak. Külliye yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak.

Sultan Alparslan Külliyesi şekilleniyor

Sultan Alparslan Külliyesi şekilleniyor

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT