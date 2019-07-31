Sultan Kösen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SULTAN KÖSEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 10.Aralık.1982

Sultan Kösen kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek :

Sultan Kösen doğum yeri : Alibey Köy, Derik İlçesi, Mardin

SULTAN KÖSEN BİYOGRAFİSİ

Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 2 metre 51 santimetre boyu ile dünyada yaşayan en uzun insanıdır.

Sultan Kösen, 10 Aralık 1982 tarihinde Mardin, Derik İlçesi Alibey Köy, Dede Mezrası'ndaki baba evinde doğmuştur. Annesinin adı Cemile Kösen, babasının adı Abdulkadir Kösen’dir. Üç erkek ve bir kız kardeşi ve ailesi ile birlikte yaşayan Sultan Kösen’in ailesindeki diğer fertleri normal boydadır. Çok küçük yaşlardan itibaren hızla boy atmaya başlamış, bu durum kendisi için bir sağlık problemi yarattığından eğitim hayatını yarıda kesmiş ve Mardin’de uzun yıllar boyunca çiftçilikle uğraşmıştır. Sultan Kösen, sağlık sorunları nedeniyle daha önce ortaokula gitme imkanı bulamadı. Daha sonra Derik Halk Eğitim Merkezinin okuma yazma kurslarına katılarak ortaokul diploması diploma aldı.

Sultan Kösen, 9 Şubat 2011 tarihinde yapılan ölçümlerle Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 251 santimetre boyu ile dünyada yaşayan en uzun insanıdır. Aynı zamanda 28,5 cm ile yeryüzünün “en büyük ellerine” ve 36,5 cm ile “en büyük ayaklarına” da (60 numara ayakkabı) sahiptir.

Yürümek için koltuk değneği kullanan Sultan Kösen’in boyunun aşırı uzamasının sebebi; hipofiz bezindeki aşırı büyüme hormonu salgılayan bir tümör olmuştur.



2010 yılında ABD’de Virginia Tıp Fakültesi Üniversitesinde hipofiz tümörü için Gama Bıçağı tedavisi ve aşırı büyüme hormonu seviyelerini kontrol etmek için ilaç tedavisi gördü. Tedavinin tam etkisi 2011 yılı itibariyle iki yıla kadar sürse de, hormon seviyeleri neredeyse normaldi. Mart 2012'de tedaviden alınan sonuçlara göre boyunun uzamasının durduruldu.

Sultan Kösen, 27 Ekim 2013 tarihinde 1 metre 75 santimetre boyundaki Suriye doğumlu Merve Dibo (d.1992) ile evlendi.

13 Kasım 2014 tarihinde Guinness Dünya Rekorları Günü kapsamında, Londra'daki bir etkinlikle ilk kez dünyanın en kısa adamı Chandra Bahadur Dangiile bir araya geldi.

21 Şubat 2017 tarihinde Türkiye'ye 16 bin 391 kilometre uzaklıktaki Samua ülkesine giderek bu ülkeye ayak basan ilk Türk oldu.