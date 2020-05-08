Sultan Orhan, Gebze'de anıldı

KOCAELİ (AA) - Sultan Orhan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde adının yaşatıldığı tarihi Sultan Orhan Camisi'nde dualarla anıldı.

Gebze Müftülüğü tarafından düzenlen anma programına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, gazeteci yazar İsmail Kahraman ve ilgililer katıldı.

Kaymakam Güler, burada yaptığı konuşmada, Gebze'nin en eski tarihi camisi olan ve Sultan Orhan'ın sağlığında yapıldığı değerlendirilen bu caminin ilçenin fethinin de sembolü olduğunu ifade ederek, "Gebze bir vakıf şehridir. Gebze'de ilk vakfı Sultan Orhan kurmuştur. Gebze'nin fethi de ve şehirleşmesinde Sultan Orhan büyük hizmet yapmıştır. Kendisini rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Büyükgöz de ilçenin sanayi bölgesi olarak bilinmesine rağmen önemli tarih, kültür ve doğal güzelliklere sahip olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Katılımcılar daha sonra sosyal mesafe kuralına uyarak tarihi camiyi gezdi.





Kaynak: AA