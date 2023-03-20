Sultanahmet Camii'ne mahyalar asıldı! " Hoş geldin 11 ayın sultanı"

İslam aleminin dört gözle beklediği Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Perşembe günü itibariyle başlanacak olan ramazan ayı öncesi İstanbul'un gözde camilerinden olan Sultanahmet Cami'ne mahyalar asıldı. Mahyalarda "Hoş geldin 11 ayın sultanı" yazısı asıldı.

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Sultanahmet Camii'ne mahyalar asıldı! " Hoş geldin 11 ayın sultanı"

Osmanlı'dan bizlere miras kalan ve tüm dünyanın en gözde camilerinden olan Sultanahmet Camii'ne bu yıl Ramazan ayı öncesi mahyalar asılmaya başlandı. Sultanahmet Camii'ne asılan mahya da "Hoş geldin 11 ayın sultanı" yazısı yer aldı.

"HOŞ GELDİN 11 AYIN SULTANI"

Ramazan ayına sayılı günler kala Osmanlı mirası mahyalar da camilere asılmaya başlandı. Eyüpsultan Camii'ne ise geçtiğimiz Cuma günü "Namaz Kalbin Huzurudur" yazılı mahya, Osmanlı'nın son mahyacısına çıraklık yapan, günümüzün son mahya ustalarından Kahraman Yıldız ve 6 kişilik ekibi tarafından yerleştirilmişti. Bugün de Kahraman usta ve ekibi, Ayasofya Camii’nde bulunan atölyede hazırlanan "Hoş Geldin 11 Ayın Sultanı" yazılı mahyayı Sultanahmet Camii'ne astı.

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