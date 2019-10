Sultanahmet Köftecisi’nin başı taklitleriyle dertte

1920 Sultanahmet Kötecisi sahibi MertTezçakın, "En büyük isteğimiz; vatandaşlarımız bizi diğer firmalarla karıştırmasın. Biz 1920 kuruluşlu Sultanahmet Köftecisi'yiz. 4 nesildir özenle ve titizlikle bu işi yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın bizi diğer firmalarla karıştırmamasını rica ediyoruz" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı denetimlerinde Sultanahmet Köftecisi markasını izinsiz olarak kullandığı belirtilen Sancaktepe'deki bir işletmenin köfte imalatında tek tırnaklı hayvanın etini kullandığı tespit edildi. Bakanlığın bu tespiti,bazı internet sitelerinde "Sultanahmet Köftecisi ve birçok firma vatandaşa eşek eti yedirmiş" şeklinde yer alınca, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanan 1920 Sultanahmet Köftecisi sahibi Mert Tezçakın, o firmayla alakalarının olmadığını, logolarının ve isminin farklı olduğunu söyledi. Ayrıca Tezçakın, maddi ve manevi olarak o firmaya yüksek miktarda tazminat davası açacaklarını belirtti.

'İsmimizin haksız kullanılması bizim en büyük problemlerimizden bir tanesidir'

İsimlerini haksız yere kullanan ve haksız kazanç sağlayan firmaların, uzun yıllardır problemleri olduğunu belirten Mert Tezçakın, "Bunlardan bir tanesi ile yaklaşık 15 yıldır hukuk mücadelesi içindeyiz. Yaklaşık 10 tane dava var. Bunlardan en önemlisi olan marka davasını 2015 yılında kazandık, yerel mahkemede sonuçlandı. Fakat yargıtay süreci devam ediyor. İsmimizin haksız kullanılması bizim en büyük problemlerimizden bir tanesidir. Bu, kalitemizi ve servisimizi insanların gözünde aşağı çeken bir durum. Amacımız, farkımızı insanlara mümkün olduğunca aktarabilmek" dedi.

'En önemli ayırt edici özellik markamızın önünde 1920 olmasıdır'

Logolarının ve isimlerinin farklı olduğunun altını çizen Tezçakın, "Logomuz Sultanahmet Cami'sini temsil eden cami şeklinde. En önemli ayırt edici özellik markamızın önünde 1920 olmasıdır, yani kuruluş yılımız. Bunu hem şubelerimizde hem de merkezimizde mümkün olduğunca vurgulamaya çalışıyoruz. 1920 logolu yerler, müşterimizin güvenle yiyebileceği yerleridir. Yani diğer firmadan farklı ve bize ait olan yerlerdir. Merkezimiz Sultanahmet'te, bundan başka İstanbul'da 6 şubemiz daha bulunuyor. Bunlar Kadıköy, Selamiçeşme, Ümraniye, Ataşehir, Kurtköy ve Çağlayan şubelerimiz. Vatandaşlar bu şubelerimizde güvenli şekilde yiyebilirler. Bütün şubelere ürünleri günlük ve taze olarak merkezden gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

'En büyük isteğimiz; vatandaşlarımız bizi diğer firmalarla karıştırmamasıdır'

Tezçakın sözlerine şöyle devam etti: "En büyük isteğimiz; vatandaşlarımız bizi diğer firmalarla karıştırmasın. Biz 1920 kuruluş Sultanahmet Köftecisi'yiz. 4 nesildir özenle ve titizlikle bu işi yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın bizi diğer firmalarla karıştırmamasını rica ediyoruz. Burası turistik bir alan ve çok göz önündeyiz. Diğer firmalar 1 kere denetleniyorsa biz 5 kere denetleniyoruz. Her sene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 4-5 kere denetime geliyor. Bu konuda çok titiziz. Her türlü sertifikamız ver, her türlü denetimiz geçiyoruz. Bu yüzden insanların bize güvenmesini istiyoruz'.

'Bu markanın isminden çok fazla taklit var'

Taklitlerinin fazla olduğunu dile getiren Tezçakın, "Bu marka ülkemizin mirası, 1920 yılından beri çalışan bir marka. Bu markanın isminden çok fazla taklit var. Bu konuda hem maddi hem de manevi sıkıntılar çekiyoruz. Bize günde 15 tane şikayet telefonu geliyorsa bunların 14 tanesinin bizim şubelerimizle alakası yok, bunu insanlara açıklamak zorunda kalıyoruz. Seneye 100'üncü yılımızı kutlayacağız, biz ismi geçen firma değiliz, onlar adına sizlerden özür dileriz. Durumu göstermek ve telafi etmek için herkesi şubelerimize bekleriz. Baktığımızda büyük mağduriyet içindeyiz" açıklamasında bulundu.

'Maddi ve manevi mağduriyetimizin giderilmesi için büyük tazminat davası açmayı planlıyoruz'

Hukuksal mücadeleye başvuracaklarını aktaran Tezçakın,'Bakanlığın açıklamasında bulunan Sultanahmet Köftecisi ibaresinin hiçbir şekilde bizimle alakası olmadığını ve bu konuda sıkıntı çektiğimizi belirtmeliyim. Hukuksal mücadeleye başvuracağız. Yüksek bir tazminat davası açmayı planlıyoruz. Emeklerimizle 100 yılda getirdiğimiz bu birikimi bu kadar kolay şekilde çamur atılması kabul edilebilir şey değildir. Maddi ve manevi mağduriyetimizin giderilmesi için büyük tazminat davası açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA