Sultanahmet Meydanı'nda motosiklet şov

Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım gösterisi yapıldı

Afyonkarahisar'da 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtım gösterisi, İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ve Total, misli.com, Monster Energy ve Yamaha sponsorluğunda İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı. Tanıtıma Dünya Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği tanıtımda, dünya şampiyonu, Monster Energy sporcusu Rafal Pasierbek motosikleti ile gösteri yaptı.

SOFUOĞLU: "ÜLKEMİZİN TANITIMI İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ADIM ATIYORUZ"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kenan Sofuoğlu, "Geçen yıl ilk defa Dünya Motokros Şampiyonası'nı uzun yıllar sonra Türkiye'ye getirme fırsatı bulduk. Afyon Belediyesi bu anlamda büyük bir yatırım yaptı. Dünyanın en güzel parkurlarından birini oraya federasyonumuzun çalışanları sağ olsun emek vererek yaptılar. Geçen sene eksiklerimiz vardı, tam olarak hazır değildik. Bazı noktalarda özellikle yabancı sporcuların Türkiye'ye gelmelerinde onları karşılama açısından eksikler yaşamıştık ama bu yıl tamamen farklı bir şekilde hazırlanıyoruz. Özellikle bütçelerin tamamlanmasıyla alakalı. Öte yandan hem gümrüklerle alakalı hem de sporcular geldiği zaman daha rahat etsin diye çok farklı adımlar atıldı. Bu sene Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı şampiyona. Tabii bunun avantajını yaşıyoruz. İnşallah o yarışı da Sayın Cumhurbaşkanmızla beraber orada canlı izlemek istiyoruz. Türkiye'de motorsporları yeteri kadar bilinmediği için geçen sene Türkiye, şampiyonanın değerini tam olarak anlayamamıştı. Ben bu şampiyonanın ülkemize geleceğine inanmazdım ama federasyonumuz iyi çalıştı. Bakanlık destek olmuştu, birçok sponsor bulmuştu. Geçen yıl ben çok eksik görmüştüm ama bir daha olursa düzelteceğiz demiştim. Türkiye'yi daha iyi tanıtmak için elimizden geleni yapacağız demiştik. Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasıyla beraber işimiz kolaylaştı. İnanıyorumki ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak için çok güzel bir adım atıyoruz. Milyonlarca insanın takip ettiği bir şampiyonayı ülkemize getirmek önemli bir adım. Geçen sene gümrük kapılarında girerken çok sıkıntı yaşanmıştı. Bu sene buna güzel önlem aldık. Geçen sene yarışa gelmeyen birçok kişi bu sene yarışa geliyorlar çünkü Türkiye'yi öğrendiler. Bu sene üzerimize düşeni yapacağız. İnşallah çok güzel bir organizasyon yapacağız" dedi.

"YETERİ KADAR SPORCUMUZ YOK"

Pist yarışlarında daha başarılı olduğumuzu söyleyen Sofuoğlu, "En yetenekli gördüğümüz sporcuları pist yarışlarına çekmemizden ötürü motokros yarışlarına yeteri kadar sporcumuz yok. Organizasyon geçen sene yardım istemişti bu konuda benden. İnşallah Motokros Şampiyonası'nın burda olması sporcular yetiştirmemiz içinde fırsat oluşturacak" diye konuştu.

PASIERBEK: "BURADA OLMAK BÜYÜK BİR HEYECAN"

Rafal Pasierbek ise "Türkiye'ye daha önce turist olarak gelmiştim ama şu anda burada çok önemli bir yerde bir şov için bulunuyorum. Burada olmak benim için gerçekten büyük bir heyecan. Bu tarihi alanda olmak benim için çok önemli. Umarım burada iyi bir şov sahneye koymak istiyorum. Seyirciyi eğlenirecek onları mutlu edecek bir şov yapmayı planlıyorum. Dünya üzerindeki her yerde neredeyse şov yaptım. Benim hayatım insanları mutlu etmek, insanları mutlu etmeyi seviyorum" şeklinde konuştu.

MOTOR SPORLARININ KALBİ EYLÜLDE AFYON'DA ATACAK

Dünyadaki off-road motor sporları arasındaki en popüler etkinlik olan MXGP, Türkiye'nin ve Afyonkarahisar'ın dünya çapında tanıtımına da katkıda bulunacak. Şampiyona için Türkiye'ye gelecek 1500 kişilik yarışçı, takım, teknik ekipler ve görevliler etkinlik süresince Afyon'da konaklayacak. Binlerce MXGP hayranı, 8 Eylül'de Türkiye'de tatilini geçiren yabancı turistlerin ve halkın katılımı ile birlikte Afyon'da toplam 35 bin kişinin buluşması bekleniyor.

AKSİYON VE EĞLENCE BİR ARADA

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Total, misli.com, Monster Energy ve Yamaha'nın katkıları ile Afyon Motor Sporları Merkezi'nde şampiyona ile birlikte Spor ve Motosiklet Festivali de gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında; Fedon, Aleyna Tilki, Murat Boz konserleri, kamp alanı, mini golf, canlı langırt, mini ATV, zipline, tırmanma duvarı, çocuk etkinlikleri, çocuklar için motosiklet eğitimi, geleneksel sokak oyunları, klasik araba - motosiklet sergisi, motosiklet gösterisi, sujeti-flyboard gösterisi ile spor federasyonlarının etkinlikleri ve ücretsiz aktiviteler yer alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Etkinlikten görüntüler

-Vatandaşlardan görüntüler

-Gösteriden görüntüler

-Kenan Sofuoğlu'nun açıklamaları

-Rafal Pasierbek'in açıklamaları

DHA